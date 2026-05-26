Kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Thi thử nhưng vận hành thật” để siết chặt mọi khâu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước; tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt 98,45% - cao nhất từ trước tới nay. Dự kiến cả nước tổ chức 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

“Thi thử nhưng vận hành thật” trên toàn quốc

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: Năm 2026, Kỳ thi sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi các địa phương đã ổn định mô hình và tổ chức, cả nước còn có 34 Sở GDĐT, các lực lượng tham gia đã có những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi.

Một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT đặc biệt nhấn mạnh trong công tác chuẩn bị năm nay là yêu cầu các địa phương tổ chức thi thử theo đúng quy trình của kỳ thi thật. Theo đó, việc thi thử không chỉ dừng ở khâu cho học sinh làm đề mà phải vận hành đầy đủ từ in sao đề thi, coi thi, thu bài thi cho tới các quy trình kỹ thuật liên quan.

Để giúp thí sinh làm quen với Kỳ thi, giúp cán bộ giáo viên nhuần nhuyễn với quy trình tổ chức thi, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức thi thử trên quy mô toàn tỉnh/thành phố với yêu cầu "thi thử" nhưng làm bài thật, tổ chức và vận hành thật từ công tác in sao đề thi, coi thi, thu bài thi.

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều 25/5, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, 100% địa phương đã có kế hoạch và tổ chức thi thử cho học sinh. Kết quả thi thử không chỉ giúp học sinh làm quen áp lực phòng thi mà còn được các địa phương sử dụng để đánh giá thực chất chất lượng dạy học, phân loại học sinh và điều chỉnh phương án ôn tập.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, việc vận hành thử toàn bộ quy trình giúp các địa phương từng bước hoàn thiện kỹ năng tổ chức, hạn chế bị động ở các khâu dễ phát sinh sai sót.

“Công tác tổ chức thi thử đã giúp các địa phương từng bước làm quen với cách thức tổ chức thi, thí sinh bình tĩnh, tự tin hơn khi vào thi, góp phần bảo đảm công tác tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh.

Đề thi tăng câu hỏi vận dụng vào đời sống

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản được giữ ổn định như năm 2025 nhằm tránh gây xáo trộn cho học sinh. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết đề thi sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra ghi nhớ kiến thức đơn thuần.

Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12 nhưng vẫn có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Tỷ lệ câu hỏi có tính phân hóa sẽ tăng lên so với các năm trước.

“Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi có tính phân hóa sẽ tăng so với các năm trước, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống”, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT.

Các môn thi trắc nghiệm tiếp tục có nhiều dạng câu hỏi như lựa chọn đáp án, đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm số trong bài thi không chia đều cho tất cả câu hỏi mà có mức điểm khác nhau tùy độ khó.

Riêng môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận và sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường đổi mới phương pháp ôn tập, tăng thực hành, trải nghiệm, thảo luận nhóm và hạn chế học thuộc, học tủ.

Song song với đổi mới đề thi, Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ được tối ưu hóa qua hệ thống quản lý thi, giảm nhiều khâu thủ công như gửi dữ liệu qua đường bưu điện.

Ngoài ra, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại giấy duy nhất. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được gộp thành “Giấy chứng nhận kết quả thi” nhằm giảm thủ tục cho thí sinh.

Huy động toàn hệ thống bảo đảm kỳ thi an toàn, thông suốt

Cùng với thi thử và hoàn thiện chuyên môn, các địa phương đang đồng loạt rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

Theo Bộ GD&ĐT, đến nay tất cả các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, sắp xếp phòng thi, in giấy báo dự thi và chuẩn bị các phương án dự phòng cho tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương “tuyệt đối không chủ quan”, nhất là ở các khâu liên quan đến bảo mật đề thi, an ninh tại điểm thi và công tác vận chuyển đề, bài thi.

Song song với công tác chuẩn bị tại địa phương, trong tháng 5/2026, Bộ GD&ĐT đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra do lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia trực tiếp phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi.

Bộ GD&ĐT cũng thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, mỗi đoàn do lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ làm trưởng đoàn, thư ký; dự kiến kiểm tra tại 2 địa phương

Ngoài ra, ngày 18/5/2026, trên cơ sở giới thiệu nhân sự của các trường đại học và các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tiếp tục thành lập 34 đoàn kiểm tra công tác coi thi và chấm thi tại các địa phương. Các tỉnh, thành phố cũng đồng loạt triển khai các đoàn kiểm tra riêng nhằm rà soát từng khâu tổ chức kỳ thi theo quy định.

Các lực lượng như công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện… được huy động tham gia hỗ trợ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt.