Ký ức đào mộ giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai

Ngày 25/9, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa địa nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân ở phường Quy Nhơn Nam

Trước đó, ngày 18/9, ông Phan Văn Sơn (SN 1949, trú khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam) cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm.

Theo ông Sơn, vào tháng 5/2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông phát hiện một số mảnh xương cùng tấm tăng bộ đội màu xanh. Nhận thấy đây có thể là hài cốt bộ đội Việt Nam, ông ghi nhớ vị trí nhưng chưa có điều kiện báo cho cơ quan chức năng.

Đến ngày 18/9, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn nhớ lại thông tin và báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội K52, Phòng Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ.

Ngày 25/9, hài cốt được quy tập gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và một số phần xương đã bị mủn. Di vật được phát hiện cùng hài cốt là một tấm tấm tăng bộ đội màu xanh.

Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. UBND phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý, thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, trong thời gian chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K52 tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở phường Quy Nhơn Nam