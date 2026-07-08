Lai Châu khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, từ tối 7/7 đến sáng 8/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 15-100mm, một số nơi ghi nhận trên 100mm, như Mường Mô, Nậm Xe, Dào San, Nậm Hàng và Khổng Lào, với lượng mưa từ 107 đến 141,2mm.

Tuyến đường tỉnh 130, 131, 132C xuất hiện gần 20 điểm sạt.

Mưa lớn đã làm sập một căn nhà hai tầng tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, nước lũ cũng làm ngập úng, cuốn trôi nhiều diện tích lúa của người dân tại địa phương.

Tại xã biên giới Sì Lở Lầu, vị trí Km44+600 trên tỉnh lộ 132, đoạn qua bản Pa Vây Sử xảy ra lún sụt mặt đường, khiến ô tô không thể lưu thông. Trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản khác cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.

Giao thông tại một số xã biên giới đang bị ách tắc.

Đáng chú ý, các tuyến tỉnh lộ 130, 131 và 123C nối trung tâm tỉnh với xã biên giới Sin Suối Hồ xuất hiện 17 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá hơn 2.500m³. Riêng tỉnh lộ 131 có 12 điểm sạt lở lớn tại các vị trí Km35+650,Km36+100,Km36+ 200..., gây chia cắt giao thông từ trung tâm tỉnh đến các bản vùng biên.

Hiện lực lượng quản lý đường bộ đang tập trung khắc phục để đảm bảo giao thông sớm nhất.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, phương tiện, vật tư và nhân lực khẩn trương hót dọn đất đá, khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông tuyến. Tại các vị trí xung yếu, các đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn.

Đối với các hộ dân có nhà ở, hoa màu bị thiệt hại, chính quyền các địa phương đang khẩn trương thống kê, huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, bố trí chỗ ở tạm, cung cấp nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lún sụt mặt đường tại Km44+600 trên tỉnh lộ 132 khiến giao thông tại xã biên giới Sì Lở Lầu gặp nhiều khó khăn

Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống ven sông, suối, khu vực trũng thấp chủ động các biện pháp phòng chống ngập úng; tuyệt đối không di chuyển qua ngầm, tràn, sông, suối hoặc đánh bắt cá khi nước dâng cao, chảy xiết. Người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông trên các tuyến đường đèo, khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.