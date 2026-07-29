Lâm Đồng bảo trì hạ tầng giao thông ứng phó thiên tai mùa mưa lũ

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 62 công trình giao thông đang được đầu tư sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong số này có 16 công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ năm 2025, 37 công trình đường bộ trong diện sửa chữa định kỳ và 9 công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Biển cảnh báo các phương tiện đi qua điểm sạt lở đất đá trên đèo Prenn.

Đến cuối tháng 7, tỷ lệ giải ngân đối với các công trình khắc phục hư hỏng, bảo trì đường bộ của Lâm Đồng đạt gần 380 tỷ đồng, tương đương 62% vốn cả năm.

Với các công trình hư hỏng do mưa lũ, tỉnh đang khắc phục khẩn cấp 9 công trình và trong số này 6 công trình đã hoàn thành.

Chủ động xử lý điểm sạt trượt trên trên ta luy dương đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với sửa chữa các công trình đường bộ, sở cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trước khi mùa mưa vào giai đoạn cao điểm.

“Trong công tác phòng chống thiên tai Sở cũng đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão với tinh thần là chủ động hơn. Rà soát một số tuyến đường đèo, tuyến đường xung yếu. Xác định một số vị trí có khả năng nguy cơ cao chủ động triển khai một số biên pháp, như đèo Prenn gỡ đá với cây để phòng ngừa nếu mà mưa lũ tới ngăn ngừa được tình trạng sạt lở đá rơi”, ông Hoàng Anh Tuấn thông tin thêm.