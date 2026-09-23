Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này.
Lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương đèo Gia Bắc, tại Km51 Quốc lộ 28, bị sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ xuống, tràn lấp mặt đường. Đáng chú ý, đây là vị trí các đơn vị đang thi công công trình khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Sơn Điền phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo, tạm cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn và triển khai khắc phục sạt lở.
Đèo Gia Bắc dài hơn 10km, nằm trên Quốc lộ 28, tuyến giao thông kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Cuối năm 2025, nhiều vị trí trên Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông. UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở.