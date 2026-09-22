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Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

Thứ Ba, 17:10, 22/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Trong khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đang tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 

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Lãnh đạo xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình trạng sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn kéo dài.

Tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm hư hại 16 căn nhà, 4 hộ ở khu vực nguy cơ cao phải di dời. Hai cầu dân sinh bị cuốn trôi, một cầu khác ngập sâu; tuyến liên xã Quảng Khê - Đắk Ha sụt lún khoảng 30m, phương tiện không thể lưu thông. Thiên tai còn làm hư hại khoảng 1.100 cây cà phê, cây ăn trái, hơn 3.000m² đất có nguy cơ tiếp tục sạt trôi. Chính quyền đang hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, rà soát khu vực nguy hiểm và khắc phục các công trình hư hỏng.

Tại xã Tà Đùng, nước từ thượng nguồn dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 đến 3m, có nơi dòng chảy xiết, giao thông chia cắt. Khoảng 35 hộ dân tại thôn Đắk R’Măng 1 bị ảnh hưởng. Giữa dòng nước lũ, công an, dân quân và các tổ xung kích trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm.

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Chính quyền xã Quảng Khê dựng rào chắn, biển cảnh báo, cấm phương tiện qua khu vực đường bị sạt lở.

Anh K’Tân, thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Đắk R’Măng 4, xã Tà Đùng, chia sẻ về công việc hỗ trợ người dân trong mưa lũ: “Hỗ trợ bà con đưa xe máy, người và đồ ăn, nhu yếu phẩm như nước lọc, mì tôm đi qua vùng ngập như này, với mục tiêu là để bà con nhân dân mình đi lại an toàn”.

Được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua đoạn đường ngập sâu, chị Thu Hiền, người dân thôn Đắk R’Măng 4, bày tỏ: “Rất cảm ơn các chiến sĩ công an và những người dân quân đã giúp đỡ bà con vượt qua những đoạn đường bị ngập lũ, rất thuận lợi, an toàn trong việc đi qua lại”.

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Lực lượng Công an xã Tà Đùng dùng xuồng hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Nhờ chủ động ứng phó, xã Tà Đùng không ghi nhận thiệt hại về người trong đợt mưa lũ này. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tại chỗ: “Các lực lượng vũ trang thì rất chủ động, đoàn kết, không ngại khó, không ngại khổ để hỗ trợ bà con ứng phó với việc lũ dâng ở tại địa phương”.

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Các lực lượng và người dân chung tay vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho những hộ phải sơ tán tránh thiên tai tại xã Quảng Sơn.

Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, nguy cơ sạt trượt trên diện tích hơn 4ha vẫn hiện hữu. 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu lán tạm, đồng thời duy trì cảnh báo, túc trực tại khu vực nguy hiểm.

“Anh em trong Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với công an xã và các ban, ngành, đoàn thể của thôn để hỗ trợ cho người dân trong công tác di dời. Trước mắt là tận dụng những vật tư sẵn có để xây dựng các nhà tạm cho bà con trú ẩn trong những ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra”, ông Phạm Văn Duẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết.

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Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, đe dọa an toàn giao thông.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường đèo, đe dọa an toàn giao thông. Lũ trên sông Cam Ly và sông La Ngà có khả năng lên trở lại, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương đang rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân. Người dân và du khách cần hạn chế đi qua đường đèo khi mưa lớn, tuyệt đối không vượt qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có biển cảnh báo.

Clip lực lượng Công an xã Quảng Khê hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả sạt lở tại nhà ở sau mưa lớn.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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