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Nỗi lo sạt lở, lũ quét giữa mùa mưa ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 16:41, 19/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Lâm Đồng xảy ra ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đe dọa khu dân cư và gây mất an toàn trên các tuyến giao thông.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường cảnh báo, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở.

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Bùn đất từ taluy tràn xuống mặt đường đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Trên Quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, những điểm sạt lở xuất hiện từ cuối năm 2025 đến nay vẫn đang được khắc phục. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam, đồng thời phục vụ đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản của người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao khiến mỗi đợt mưa lớn lại làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Với người dân sống dọc tuyến đường, nỗi lo không chỉ là ách tắc giao thông mà còn là việc đi lại, khám chữa bệnh, vận chuyển nông sản trong mùa mưa. Ông K’Lãng, thôn Ka Sá, xã Sơn Điền, bày tỏ nỗi lo lắng: “Các năm trước khi chưa sạt lở thì nói chung cũng bình thường, nhưng mà từ khi sạt lở, hiện nay việc đi lại rất nguy hiểm. Khi nắng, bà con cố gắng đi, nhưng đến khi trời mưa, bà con cũng ngại, không dám đi”.

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Đất đá sạt trượt sát mặt đường đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ sạt lở tái diễn khi mưa lớn kéo dài.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết, trước nguy cơ sạt lở tái diễn, xã đã giao lực lượng công an và đội xung kích phòng, chống thiên tai thường xuyên tuần tra, phối hợp với đơn vị thi công để cảnh báo, điều tiết giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.

“Chúng tôi có giao cho công an xã phải tuần tra hằng ngày, phải có một đội tuần tra theo ca kíp và thường xuyên làm việc với các đơn vị thi công để cảnh báo cho đơn vị thi công các nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, khuyến cáo những người, những phương tiện do không quen đường mà lưu thông qua tuyến này có thể quay ngược lại và không tiếp tục lưu thông nữa”, ông Vũ Đức Nhuần nói.

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Đất sản xuất tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đe dọa an toàn khu dân cư.

Cùng với sạt lở trên Quốc lộ 28, nhiều khu vực đồi núi khác ở Lâm Đồng cũng đang đối mặt nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, một quả đồi rộng khoảng 4ha xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, sạt trượt. Các vết nứt kéo dài khoảng 300m và có xu hướng tiếp tục mở rộng, buộc chính quyền phải di dời 78 hộ dân, với khoảng 450 nhân khẩu, đến nơi an toàn.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi sụt lún, sạt lở đất ở xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, nguy cơ sạt lở cũng đang được theo dõi. Trên các tuyến giao thông, sạt lở xảy ra tại đèo D’Ran trên Quốc lộ 20; nhiều mái taluy trên tỉnh lộ ĐT722 bị sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn nguy hiểm nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Trong khi các khu vực miền núi đối mặt với sạt lở, tại vùng hạ du, nguy cơ ngập lụt, lũ quét cũng được chính quyền đặc biệt lưu ý. Tại xã Hiệp Thạnh, địa bàn hạ du suối Cam Ly, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, cho biết, xã đã lập các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.

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Điểm sạt trượt trên tuyến đường thuộc tổ dân phố S’rê Ú, phường Đông Gia Nghĩa, giáp ranh xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 30m, sâu 9m, rộng khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng được các mô hình, các đội phản ứng nhanh trong trường hợp lũ quét và mưa lũ xảy ra trong thời gian tới; chủ động theo dõi biến động thời tiết để làm sao chúng ta đảm bảo an toàn và giảm bớt thiệt hại nhất cho người dân”, ông Nguyễn Quang Hiệp cho biết.

Tại xã Cát Tiên 3, mưa lớn những ngày qua làm hơn 5ha lúa mới gieo sạ tại thôn Tiên Hoàng bị ngập, hư hỏng, nhiều diện tích phải gieo sạ lại. Một số tuyến đường cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

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Nước lũ dâng cao, nhấn chìm tuyến đường tại khu vực Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng gây chia cắt giao thông cục bộ.

Ông Mai Thành Chung, Phòng Kinh tế xã Cát Tiên 3, cho biết địa phương đã huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở, rào chắn vị trí nguy hiểm, đồng thời tăng cường cảnh báo tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và những khu vực nhà ở tiếp giáp đồi núi.

“Song song với việc triển khai các phương án, UBND xã có chỉ đạo cho Phòng Văn hóa, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thường xuyên tăng cường các bản tin cảnh báo, thông báo đến người dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, vùng trũng thấp trong mùa mưa, nhất là những vùng sạt lở đất mà nhà tiếp giáp với vùng đồi, để có ý thức cảnh giác khi có mưa lớn”, ông Mai Thành Chung nói.

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Những ngôi nhà nằm sát mép taluy cao, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đe dọa khu dân cư tại Lâm Đồng khi mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chủ động sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại các điểm xung yếu, kiên quyết không để người và phương tiện qua khu vực mất an toàn.

Đồng thời, tăng cường dự báo, cảnh báo, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong cao điểm mùa mưa bão.

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Thức thâu đêm vì nỗi lo sạt lở đôi bờ sông Lam

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước sông Lam lên nhanh. Dòng chảy mạnh gây ngập cục bộ và khoét sâu vào những bờ đất ven sông, đẩy nhiều khu dân cư ở Nghệ An vào tình trạng thấp thỏm trong mưa lũ.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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