Lâm Đồng chuẩn bị dự án di dời dân quanh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Khảo sát phạm vi cần di dời

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban và địa phương liên quan về công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, mùi khét, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chủ trì, phối hợp với các sở, UBND xã Vĩnh Hảo và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát vị trí, làm rõ sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án di dời các hộ dân. Đồng thời, lập hồ sơ, thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định.

Thôn Vĩnh Phúc (nay là thôn Vĩnh Tân), xã Vĩnh Hảo tiếp giáp Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu khoa học về môi trường, kết quả đo đạc, lấy mẫu bụi, khí thải, mùi khét, tiếng ồn,... tại khu vực các hộ dân bị ảnh hưởng và đề xuất phạm vi cần phải di dời.

Đề xuất lắp quan trắc môi trường

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bố trí, đầu tư hệ thống quan trắc tự động để cảnh báo, đánh giá thường xuyên chất lượng môi trường, công khai minh bạch số liệu về chất lượng môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát.

Sở Tài chính tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trình theo quy định và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Người dân thôn Vĩnh Phúc (nay là thôn Vĩnh Tân) chủ yếu sống bằng nghề biển

Sở Xây dựng rà soát, hướng dẫn xã Vĩnh Hảo điều chỉnh, bổ sung, cập nhật quy hoạch chung của xã đối với khu tái định cư, khu neo đậu tàu thuyền để thực hiện dự án nêu trên theo quy định.

Trước đó, ngày 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Hảo về tình hình môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 4 nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành thương mại với 7 tổ máy, tổng công suất phát điện 4.284 MW.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nhìn từ phía biển

Thời gian qua, mặc dầu, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã tích cực đầu tư các công trình, triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường để ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, vào thời điểm gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) có gió giật mạnh, gió quần, xoáy thì vẫn còn xuất hiện bụi (bụi có màu đen, xám) phát tán vào nhà của một số hộ dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (vấn đề này xuất hiện thường niên) và một số vấn đề về tiếng ồn, mùi khét tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đề nghị được sớm di dời khỏi khu vực ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, mùi khét.