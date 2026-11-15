Lâm Đồng khám sức khỏe miễn phí bình quân mỗi ngày 24.000 người

Tính đến ngày 11/11, đã có hơn 2 triệu 858 nghìn người dân tỉnh Lâm Đồng được khám sức khỏe, đạt gần 82% dân số. Trong đó, công tác khám sức khỏe cho học sinh đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ trẻ em tại các cơ sở mầm non được kiểm tra đạt 99,9%, học sinh phổ thông đạt 100%.

Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động.

Đối với người lao động, tỷ lệ được khám đạt hơn 95%; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước đạt hơn 98%. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026 cho 100% người dân trên địa bàn trước ngày 30/11 tới.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với cả ngành y tế và người dân:

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến ngày 30/11 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân.

“Tới giờ tỉnh đang có được dữ liệu khám sức khoẻ toàn dân đứng trong nhóm trên các tỉnh. Kết quả này có được từ thực tế khám sức khoẻ toàn dân và từ việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kết quả cuối cùng là mỗi công dân chúng ta có được một sổ sức khoẻ trên VNeID rất là có lợi cho quá trình theo dõi sức khoẻ của bản thân mình. Sau khám sức khoẻ này tỉnh Lâm Đồng chúng tôi sẽ lọc ra được bao nhiêu người cao huyết áp, bao nhiêu người tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong quá trình khám cũng phát hiện ra một số bệnh nan y”, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, khẳng định.