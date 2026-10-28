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Lâm Đồng tán thành chuyển giao toàn bộ Vườn Quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

Thứ Tư, 21:17, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, tại Đà Lạt, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tám chuyên đề quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 

Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thảo luận, 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Theo đó điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 272 km² thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý.

lam Dong tan thanh chuyen giao toan bo vuon quoc gia cat tien ve Dong nai hinh anh 1
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu chính quyền và ngành chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với tỉnh Đồng Nai trong điều chỉnh địa giới hành chính.

Phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên giao về Thành phố Đồng Nai thuộc diện tích 5 xã tỉnh Lâm Đồng, gồm: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3. Sau điều chỉnh, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng còn hơn 23.900 km2.

Đối với nội dung này, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, yêu cầu chính quyền và ngành chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phần việc còn lại:

“Chủ động phối hợp với Thành phố Đồng Nai hoàn thiện đề án, nhất là việc nghiên cứu, tiếp thu, xử lý các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời làm rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp sau khi điều chỉnh. Bảo đảm công tác quản lý dân cư, đất đai, bảo vệ rừng, giao thông kết nối và cung ứng dịch vụ công được liên tục không để phát sinh khoảng trống trong quản lý”.

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Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thảo luận phương án điều chỉnh Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Về Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP), các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án điều chỉnh quy mô nền đường từ 17m lên 22m và đầu tư hoàn chỉnh một lần thay vì phân kỳ đầu tư.

Sau điều chỉnh Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài hơn 65 km, trong đó đoạn thuộc Thành phố Đồng Nai gần 12 km, đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng gần 54 km; quy mô 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.500 tỷ đồng, tăng so với phương án cũ hơn 360 tỷ đồng nhưng tiết kiệm được 422 tỷ đồng so với phương án cũ đầu tư phân kỳ. Dự kiến Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ thông xe kỹ thuật vào Quý III năm 2028 và hoàn thành đưa vào khai thác trong Quý IV cùng năm.

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Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết  thông qua chủ chương thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Phê duyệt Đề án Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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