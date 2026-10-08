Lâm Đồng tăng vốn, mở rộng quy mô cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Nghị quyết được 100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp biểu quyết tán thành. Điểm đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là thay vì đầu tư phân kỳ với nền đường rộng 17m như phương án trước đây, dự án được mở rộng nền đường lên 24,75m, xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100 km/h. Việc điều chỉnh nhằm đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực khai thác và hiệu quả sử dụng lâu dài của tuyến đường.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại kỳ họp thứ 7

Dự án có tổng chiều dài gần 74 km, điểm đầu tại phường 1 - Bảo Lộc, kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối tại xã Hiệp Thạnh, giao với cao tốc Liên Khương - Prenn. Cùng với mở rộng quy mô, dự án bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170, tăng khả năng kết nối giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hoạt động thi công trên tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Dự án được điều chỉnh mở rộng nền đường lên 24,75m, đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc

Với những điều chỉnh này, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 18.500 tỷ đồng lên gần 19.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 47%, còn lại là vốn do nhà đầu tư huy động. Tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai dự án, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành và nhà thầu, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tăng cường giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỳ họp.

“Thời gian thì không còn nhiều, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nhà thầu để chúng ta triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đề nghị Thường trực Hội đồng, các ban của Hội đồng, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai nghị quyết, kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề khó khăn, bất cập phát sinh”, ông Lưu Văn Trung nói.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, góp phần hình thành trục giao thông cao tốc liên thông giữa vùng Đông Nam Bộ và khu vực cao nguyên Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư.