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Đồng Nai bố trí hơn 4.500 tỷ đồng làm cao tốc, 3.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 15:57, 25/09/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 25/9, HĐND TP. Đồng Nai khóa I đã thông qua 14 nghị quyết mang tính chiến lược. Trong đó, trọng tâm là các quyết sách khơi thông nguồn lực đầu tư công, hạ tầng giao thông kết nối vùng và đảm bảo an sinh xã hội.

Cam kết hơn 4.500 tỷ đồng làm siêu dự án giao thông

Điểm nhấn tại kỳ họp lần này là việc HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua nghị quyết cam kết bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương (giai đoạn 2026 - 2030) để tham gia Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức PPP.

Dong nai bo tri hon 4.500 ty dong lam cao toc, 3.000 ty phat trien nha o xa hoi hinh anh 1
Kỳ họp HDND TP. Đồng Nai 

Đây là tuyến giao thông huyết mạch có vai trò mở đường, tăng cường tính kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tạo đà bứt phá cho giao thương và phát triển kinh tế.

Đối với hạ tầng khu vực giáp ranh, HĐND thành phố Đồng Nai thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 (tại nút giao Phước Bình) nhằm giải quyết dứt điểm điểm nghẽn giao thông giữa hai địa phương.

Nhằm chuẩn bị quỹ đất sạch cho các dự án phát triển, kỳ họp cũng quyết định bổ sung 47 công trình, dự án vào danh mục thu hồi đất với tổng diện tích hơn 48 ha.

3.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và quyết sách về đất đai

Không chỉ tập trung cho hạ tầng giao thông, HĐND TP. Đồng Nai dành nguồn lực lớn cho an sinh xã hội khi thông qua mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng cho Quỹ Nhà ở thành phố. Nguồn vốn này được kỳ vọng sẽ giải cơn khát về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người lao động trên địa bàn.

Dong nai bo tri hon 4.500 ty dong lam cao toc, 3.000 ty phat trien nha o xa hoi hinh anh 2
Đại biểu HĐND có ý kiến cho các nghị quyết 

Cùng với đó, chính thức áp dụng khung tỷ lệ tính đơn giá thuê đất hằng năm đối với đất phi nông nghiệp: 1,25% tại các khu vực phường; 1,0% tại khu vực các xã thông thường; 0,75% đối với địa bàn khó khăn/đặc biệt khó khăn; 0,5% đối với các dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Kỳ họp cũng bãi bỏ 28 nghị quyết không còn phù hợp của các nhiệm kỳ trước nhằm tinh gọn hệ thống pháp lý, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các quyết sách, gắn rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Dong nai bo tri hon 4.500 ty dong lam cao toc, 3.000 ty phat trien nha o xa hoi hinh anh 3
Đại biểu HĐND nghiên cứu các nghị quyết 

Đối với kế hoạch đầu tư công, thành phố sẽ dồn sức cho các dự án cấp thiết, có tính lan tỏa cao, đặc biệt là các công trình hạ tầng kết nối phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải làm đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bà Tôn Hạnh nhấn mạnh: “Mỗi nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và kết quả; hiệu quả phải được kiểm chứng bằng chuyển biến trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân".

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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