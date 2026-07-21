Lâm Đồng thu thập dữ liệu đất đai lớn nhưng khi đối khớp tỷ lệ đạt rất thấp

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo).

Cụ thể xã Bắc Bình (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) thu thập 10.693 trường hợp nhưng chỉ đối khớp được 01 trường hợp, đạt 0,009%; xã Hàm Kiệm (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) thu thập 3.475 trường hợp nhưng chỉ đối khớp được 4 trường hợp, đạt 0,115%...

Theo đánh giá của Trưởng Ban Chỉ đạo so với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ dữ liệu Nhóm 1 (đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống") của tỉnh Lâm Đồng còn thấp trên 20%, tỷ lệ dữ liệu Nhóm 2 (cần tiếp tục làm sạch) còn rất cao gần 80%. Kết quả trên cho thấy thực chất trên hệ thống Trung ương chưa chuyển biến tương xứng với số liệu báo cáo nội bộ của địa phương.

Trước thực trạng trên, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương (có kết quả đối soát, xác minh thông tin dân cư chưa đạt yêu cầu) xử lý dứt điểm khối lượng còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 25/7.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập hồ sơ xử lý đối với các dự án tại khu vực Bình Thuận (cũ) còn vướng mắc về hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ bàn giao, tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đơn vị thi công hoặc đơn vị kiểm tra nghiệm thu đã giải thể, không liên hệ được; báo cáo, đề xuất phương án xử lý gửi UBND tỉnh trước ngày 22/7.

Đến ngày 23/6/2026, Lâm Đồng đã cấp 1.120.987 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai Kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 8/7/2026, toàn tỉnh đã phân loại 1.700.498 thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đất đai toàn diện do VNPT phát triển). Trong đó, 543.660 thửa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" (Nhóm 1), tăng 125.410 thửa so với kế hoạch ban đầu; 1.156.838 thửa thuộc Nhóm 2 cần tiếp tục làm sạch, giảm 961.194 thửa so với số liệu theo kế hoạch.

Đến ngày 23/6/2026, tỉnh đã đồng bộ 1.970.254 thửa đất từ cơ sở dữ liệu địa phương lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS), trong đó, 1.120.987 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại khu vực Bình Thuận (cũ), dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 33 xã đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.