Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa chấp thuận đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum đoạn qua xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để bàn giao mặt bằng cho dự án ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), dự án đường ven biển ĐT719B đoạn từ Phan Thiết đến Kê Gà có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, toàn tuyến dài hơn 25 km, được khởi công từ năm 2020.

Tuyến đường ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà đoạn qua cầu Suối Nhum. Ảnh: B.H

Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận). Đến nay, khoảng 18 km đã được thông xe, khối lượng thi công đạt gần 80%. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể khai thác đồng bộ do còn khoảng 3,88 km đi qua khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum chưa có mặt bằng để thi công.

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường - đơn vị khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin Bộ NN&MT chấp thuận hồ sơ đóng cửa một phần mỏ và sẵn sàng phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được bàn giao cho UBND xã Tân Thành để tiếp nhận mặt bằng trước khi chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tổ chức thi công.

Khoảng 18 km đường ven biển ĐT719B đã được thông xe, khối lượng thi công đạt gần 80%. Ảnh: B.H

Dự kiến đầu tháng 8, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận khoảng 2 km mặt bằng thuộc 2 đoạn đầu và cuối của mỏ titan để triển khai thi công. Hai đoạn còn lại, tiếp tục thực hiện thêm một đợt thủ tục đóng cửa mỏ trước khi trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Theo kế hoạch, phần mặt bằng này có thể được bàn giao vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Liên quan ý kiến cho rằng, có thể điều chỉnh hướng tuyến (nắn tuyến) để tránh khu vực mỏ titan nhằm rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư cho biết, phương án này không khả thi.