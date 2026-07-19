English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum, “mở đường” cho ĐT719B

Chủ Nhật, 11:54, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư sẽ khẩn trương tổ chức thi công để hoàn thiện toàn tuyến dự án ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa chấp thuận đóng cửa một phần mỏ titan Nam Suối Nhum đoạn qua xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để bàn giao mặt bằng cho dự án ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), dự án đường ven biển ĐT719B đoạn từ Phan Thiết đến Kê Gà có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, toàn tuyến dài hơn 25 km, được khởi công từ năm 2020.

Dong cua mot phan mo titan nam suoi nhum, mo duong cho Dt719b hinh anh 1
Tuyến đường ĐT719B Phan Thiết - Kê Gà đoạn qua cầu Suối Nhum. Ảnh: B.H

Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận). Đến nay, khoảng 18 km đã được thông xe, khối lượng thi công đạt gần 80%. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể khai thác đồng bộ do còn khoảng 3,88 km đi qua khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum chưa có mặt bằng để thi công.

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường - đơn vị khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin Bộ NN&MT chấp thuận hồ sơ đóng cửa một phần mỏ và sẵn sàng phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được bàn giao cho UBND xã Tân Thành để tiếp nhận mặt bằng trước khi chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tổ chức thi công.

Dong cua mot phan mo titan nam suoi nhum, mo duong cho Dt719b hinh anh 2
Khoảng 18 km đường ven biển ĐT719B đã được thông xe, khối lượng thi công đạt gần 80%. Ảnh: B.H

Dự kiến đầu tháng 8, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận khoảng 2 km mặt bằng thuộc 2 đoạn đầu và cuối của mỏ titan để triển khai thi công. Hai đoạn còn lại, tiếp tục thực hiện thêm một đợt thủ tục đóng cửa mỏ trước khi trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Theo kế hoạch, phần mặt bằng này có thể được bàn giao vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. 

Liên quan ý kiến cho rằng, có thể điều chỉnh hướng tuyến (nắn tuyến) để tránh khu vực mỏ titan nhằm rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư cho biết, phương án này không khả thi.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né
Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

VOV.VN - Việc dựng mái che, chòi tạm, lều quán để kinh doanh trái phép trên bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và hình ảnh điểm đến du lịch, mà còn vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

VOV.VN - Việc dựng mái che, chòi tạm, lều quán để kinh doanh trái phép trên bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và hình ảnh điểm đến du lịch, mà còn vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng
Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế.

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế.

Đèn biển mũi La Gàn hứa hẹn là điểm check-in hút khách tại Lâm Đồng
Đèn biển mũi La Gàn hứa hẹn là điểm check-in hút khách tại Lâm Đồng

VOV.VN - Công trình Đèn biển mũi La Gàn sắp hoàn thành không chỉ đảm bảo an toàn hàng hải cho các phương tiện đường thuỷ hoạt động trên vùng biển Lâm Đồng và kết nối với quần đảo Trường Sa mà còn hứa hẹn là điểm check-in lý tưởng cho du khách.

Đèn biển mũi La Gàn hứa hẹn là điểm check-in hút khách tại Lâm Đồng

Đèn biển mũi La Gàn hứa hẹn là điểm check-in hút khách tại Lâm Đồng

VOV.VN - Công trình Đèn biển mũi La Gàn sắp hoàn thành không chỉ đảm bảo an toàn hàng hải cho các phương tiện đường thuỷ hoạt động trên vùng biển Lâm Đồng và kết nối với quần đảo Trường Sa mà còn hứa hẹn là điểm check-in lý tưởng cho du khách.

Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư chưa được khai thác
Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư chưa được khai thác

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần quản lý, khai thác. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết 31 vẫn gặp nhiều vướng mắc, khiến nhiều tài sản chưa được đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư chưa được khai thác

Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư chưa được khai thác

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần quản lý, khai thác. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết 31 vẫn gặp nhiều vướng mắc, khiến nhiều tài sản chưa được đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Lâm Đồng quy hoạch liên phường Đà Lạt đồng bộ và khả thi
Lâm Đồng quy hoạch liên phường Đà Lạt đồng bộ và khả thi

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị 5 phường Đà Lạt liền kề, tỷ lệ 1/5.000, nhằm xây dựng khung quy hoạch thống nhất cho đô thị Đà Lạt sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời xử lý những bất cập kéo dài giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2026.

Lâm Đồng quy hoạch liên phường Đà Lạt đồng bộ và khả thi

Lâm Đồng quy hoạch liên phường Đà Lạt đồng bộ và khả thi

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị 5 phường Đà Lạt liền kề, tỷ lệ 1/5.000, nhằm xây dựng khung quy hoạch thống nhất cho đô thị Đà Lạt sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời xử lý những bất cập kéo dài giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp