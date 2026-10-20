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Phụ nữ miền núi Đà Nẵng làm giàu trên vùng đất khó

Thứ Ba, 05:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Hội Phụ nữ các xã miền núi ở thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách hỗ trợ nhau làm giàu. Hội viên được hỗ trợ cây giống, phân bón và kết nối để vay vốn, tìm đầu ra sản phẩm. Nhiều phụ nữ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên vùng đất khó.

Chị Nguyễn Thị Oanh, xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng từng làm công nhân của Nông trường chè Quyết Thắng. Kinh tế gia đình khó khăn, chị Oanh được địa phương hỗ trợ giống chè dây để trồng. Lúc đầu sản phẩm bán ra cũng chỉ đủ phụ giúp kinh tế gia đình. Dần dần sản phẩm chè dây được nhiều người mua, gia đình chị Oanh đầu tư phát triển diện tích trồng chè dây. Bây giờ, sản phẩm chè dây mang thương hiệu “A Lăng Việt” của gia đình chị được công nhận OCOP 3 sao.

Theo Nguyễn Thị Oanh nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, hơn 1ha chè dây, mỗi năm thu hoạch từ 15-20 tấn, doanh thu 170-180 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, một năm gia đình chị "bỏ túi" hơn 100 triệu đồng lợi nhuận từ chè dây.

"Trong quá trình làm kinh tế, phát triển các mô hình chè dây, trà hoa hồng, rượu sim. Mỗi một năm làm kinh tế, mình lại có thêm kinh nghiệm và hỗ trợ chị em cùng làm kinh tế,  ai cần hướng dẫn, mình cũng không giấu giếm", chị Oanh cho biết.

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Chị Đinh Thị Xí, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Sông Vàng 

Tạo sinh kế trên vùng đất khó

Đầu năm 2026, Hội Phụ nữ xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng đã phối hợp với Dự án GreenViet hỗ trợ 30 hộ gia đình, 15.000 cây giống chè dây, 3 tấn phân bón và 30.000 mét dây để làm giàn trồng chè, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Vàng còn kết nối, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây, chia sẻ cách làm hiệu quả, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Tính đến tháng 9 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 320 hộ phụ nữ vay vốn, với tổng dư nợ gần 28 tỷ đồng. Nguồn vốn được hội viên đầu tư chăn nuôi bò, trồng rừng và duy trì, mở rộng các mô hình sinh kế. Điển hình như mô hình chè dây Quyết Thắng, trà hoa hồng, rượu sim, chè búp thiên nhiên. Đa số các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần duy trì sản xuất, tạo sinh kế và từng bước ổn định thu nhập. Giờ đây, những loại đặc sản của Sông Vàng như chè dây, trà hoa hồng hay rượu sim đã đượ giới thiệu tại nhiều sự kiện văn hóa, càng được nhiều khách hàng biết tới.

Chị Đinh Thị Xí, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tranh thủ sự hỗ trợ của Dự án GreenViet liên quan đến sinh kế cho chị em về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, qua đó, nâng cao nhận thức cũng như kĩ năng về phát triển kinh tế của chị em. Tuy các hộ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn mạnh dạn vay vốn tham gia các tổ hợp tác chè dây, các hộ dần dần có các mô hình về phát triển chè dây tạo nguồn thu nhập cho gia đình để phát triển kinh tế bền vững”.

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Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng 

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Không chỉ làm kinh tế, phụ nữ xã Sông Vàng còn góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm. Hội vận động hội viên thực hiện nhiều phong trào gắn với xây dựng đời sống cộng đồng như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; hỗ trợ xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ Tổ quốc và mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa.

Tinh thần giúp nhau phát triển kinh tế của phụ nữ Sông Vàng còn thể hiện qua các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu là Hợp tác xã Nông nghiệp và Xây dựng Ba Tư với sản phẩm chè dây Ra Déh. Cứ khoảng 10 - 12 tháng trồng, chè dây bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm từ 3 - 4 đợt, năng suất đạt khoảng 6 - 8 tấn/ha. Với giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/kg chè khô, cây chè dây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác.

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Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Ga Doong, xã Sông Vàng chăm sóc vườn chè dây và hoa hồng

Chị Dương Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Sản phẩm của chúng tôi đạt chất lượng về an toàn vệ sinh, thực phẩm, đảm bảo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là cơ hội để sản phẩm đưa ra thị trường sẽ được tiếp cận với nhiều người hơn, tăng thu nhập kinh tế của bà con sẽ được đảm bảo hơn, qua đó, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội sẽ nâng lên một tầm cao hơn”.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đã tổ chức 65 lớp tập huấn, hỗ trợ các mô hình như chăn nuôi bò sinh sản, đan chổi đót, nuôi heo đen bản địa. Cùng với đó, các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng cao tạo thêm cơ hội giúp phụ nữ đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

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Phụ nữ Hợp tác xã Nông nghiệp và Xây dựng Ba Tư cùng phát triển mô hình chè dây

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cho biết, đến nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển đã giải ngân cho 1.432 hộ với tổng số tiền 55 tỷ 600 triệu đồng. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đã chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các chủ trương, chính sách. Hội cũng hỗ trợ vốn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đầu ra sản phẩm  ổn định, phát triển sản xuất và chuyển đổi số. Khi phụ nữ dân tộc thiểu số được trao cơ hội, được trang bị kiến thức, kỹ năng và có điều kiện phát huy năng lực của mình, họ sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cộng đồng và giảm nghèo bền vững.

CTV Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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