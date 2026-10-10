Sầu riêng mở hướng làm giàu ở vùng biên Quảng Ngãi



Ông Bùi Đức Quỳnh (48 tuổi), ở thôn Đắk Tăng, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ) có khu vườn gần 20 héc ta, gồm cà phê và sầu riêng; trong đó, cây sầu riêng chiếm khoảng 15 héc ta.

Ông Quỳnh bắt đầu trồng cây sầu riêng từ năm 2018. Năm nay, tổng sản lượng sầu riêng của vườn nhà ông đạt gần 80 tấn, doanh thu từ sầu riêng khoảng 4 tỷ đồng. Ông Bùi Đức Quỳnh chú trọng xây dựng vùng trồng và liên kết tiêu thụ. Khoảng 10 héc ta sầu riêng của gia đình ông đã được cấp mã số vùng trồng từ 2 năm nay, được doanh nghiệp ở Đắk Lắk đến mua để xuất khẩu sang Trung Quốc. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, khu vườn nhà ông Quỳnh có từ 15 đến 20 người làm cỏ, bón phân, cắt tỉa cành. Ông Bùi Đức Quỳnh cho biết, cây sầu riêng phải chăm sóc thường xuyên và dành nhiều thời gian trong giai đoạn cây bắt đầu cho trái.

"Sầu riêng có mã số vùng trồng thì thương lái, doanh nghiệp cũng yên tâm hơn, vì biết được nguồn gốc sản phẩm và có thể truy xuất. Khi sầu riêng có mã số, giá bán cũng có thể cao hơn từ 1 đến 2 giá so với những vườn chưa có mã số", ông Bùi Đức Quỳnh nói.

Nhiều gia đình làm giàu nhờ trồng sầu riêng

Từ một vài hộ dân trồng, đến nay diện tích trồng sầu riêng ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi từng bước mở rộng với khoảng 355 héc ta. Trong 2 năm 2025 và 2026, người dân trồng mới hơn 100 héc ta. Một số diện tích đã bước vào năm thứ hai, thứ ba và sinh trưởng tương đối tốt.

Địa phương này xác định các loại cây cao su, cà phê và sầu riêng là những cây trồng chủ lực, trong đó cà phê và sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, Rờ Kơi không định hướng phát triển sầu riêng bằng mọi giá. Việc chuyển đổi cây trồng được tính toán dựa trên khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là nguồn nước. Chỉ những diện tích phù hợp mới được vận động trồng cây sầu riêng.

Sầu riêng phát triển tốt ở vùng biên giới Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với mở rộng diện tích, xã đang kết nối doanh nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng và tìm đầu ra ổn định. Đây được xem là yếu tố quan trọng để cây sầu riêng phát triển bền vững. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt địa phương liên hệ doanh nghiệp giúp ổn định đầu ra cho cà phê và sầu riêng.

Ông Nguyễn Minh Thuận cho biết thêm: “Để chủ động đầu ra cho sản phẩm của nông dân, địa phương đang liên hệ với các doanh nghiệp để tạm thời thu mua, ổn định đầu ra cho các sản phẩm như cà phê và sầu riêng. Tuy nhiên, để bảo đảm bền vững và lâu dài, cũng mong các sở, ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương lớn, kêu gọi đầu tư các nhà máy thu mua, chế biến nông sản, đặc biệt là các loại trái cây trên địa bàn khu vực phía Tây, để bảo đảm người dân ổn định đầu ra khi thu hoạch sản phẩm”.

Cây sầu riêng mang lại thu nhập ổn định cho người dân vùng biên giới Rờ Kơi,

Sầu riêng đang trở thành một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 4.150 héc ta sầu riêng, trong đó hơn 1.000 héc ta đã cho sản phẩm. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích chạy theo phong trào mà tập trung chăm sóc, thâm canh, tăng năng suất và chất lượng vườn cây hiện có. Đối với diện tích trồng mới, chỉ khuyến khích phát triển ở những nơi có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và chủ động được nguồn nước tưới.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 23 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, tổng diện tích gần 392 héc ta. Mã số vùng trồng giúp kiểm soát quy trình sản xuất, vật tư nông nghiệp, sinh vật gây hại, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Một vườn sầu riêng ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, việc quản lý mã số vùng trồng vẫn còn hạn chế. Một số tổ chức, cá nhân chưa ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình. Một phần sản lượng được đưa đến địa phương khác đóng gói xuất khẩu cũng gây khó khăn trong kiểm soát nguồn gốc.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chuyển trọng tâm từ "cấp mã số" sang "quản lý mã số", tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất và các điều kiện của thị trường nhập khẩu. Cùng với đó là tổ chức lại sản xuất, hình thành liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường. Ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mục tiêu không phải tăng diện tích bằng mọi giá mà sản phẩm làm ra phải có thị trường tiêu thụ.

"Diện tích sầu riêng hiện nay chủ yếu tập trung ở các xã phía Tây như: Mô Rai, Rờ Kơi, Ia Tơi, Bờ Y, những xã này đều là những xã khu vực biên giới. Điều đó cho thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở đây phù hợp với cây sầu riêng. Tuy nhiên, đây là cây trồng có suất đầu tư cao, yêu cầu kỹ thuật canh tác và nguồn nước ổn định, nên người dân phải nắm chắc kỹ thuật mới có thể phát triển bền vững”, ông Nguyễn Hoài Tâm chia sẻ thêm.