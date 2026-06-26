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Làm rõ dấu hiệu “trục lợi” tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 11:33, 26/06/2026
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VOV.VN - Hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện.

 

Sau cơn bão số 10 năm 2025, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại theo Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện.

Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai theo Nghị định Chính phủ giúp người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ. Tuy nhiên, tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), chính sách này lại không đến được tay nhiều trường hợp bị thiệt hại.

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Một số hộ dân bị gãy đổ rừng keo tràm nhưng không được lập danh sách hỗ trợ

Ông Trần Văn Sỹ, ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng hàng chục hộ dân đã có đơn khiếu nại trước nghi vấn việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 10 năm 2025 có điểm khuất tất, thiếu minh bạch. Theo ông Trần Văn Sỹ, sinh kế chủ yếu dựa vào trồng rừng, sau cơn bão, một diện tích lớn rừng keo tràm của người dân đã bị gãy đổ nhưng không nhận được hỗ trợ nào. “Khi thấy người ta nhận được tiền hỗ trợ, dân chúng tôi quá bức xúc vì có nhiều hộ trồng rừng nhận được nhiều tiền, mà tôi thì không nhận được gì. Khi hỏi thôn thì được trả lời là hết hạn đăng ký, tôi đành chịu. Tôi nghĩ rằng việc này do thôn, còn ở xã đã báo về cho thôn rồi sau đó thôn sắp xếp cho người dân”.

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Nhiều hộ dân tại thôn Bồng Lai 1 phản ánh việc thiếu minh bạch trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025

Theo quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Trị, rừng keo tràm 3 năm tuổi trở lên sẽ nhận mức hỗ trợ 7,5 triệu đồng/ha nếu gãy đổ từ 30% - 70%; mức gãy đổ trên 70% sẽ nhận được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. Đến ngày 15/2/2026, thôn Bồng Lai 1 tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 48 hộ dân có 113 ha rừng bị thiệt hại. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng công tác kê khai, chi trả thiếu minh bạch, không đảm bảo sự công bằng, đồng thời còn có nguy cơ thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước do chi trả không đúng đối tượng. Trước phản ánh của người dân, UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị có kết luận khẳng định nhiều nội dung người dân phản ánh là có cơ sở.

Đáng chú ý, ông Hoàng Việt, Trưởng thôn Bồng Lai 1 và ông Trần Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bồng Lai 1 có người thân được nhận hỗ trợ.

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Nhiều hộ dân bị thiệt hại rừng trồng nhưng thôn không thông báo để kê khai nhận hỗ trợ

Trao đổi về việc những người dân bị thiệt hại nhưng không nhận được hỗ trợ thì phải có phương án xử lý ra sao, ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch nói rằng, quy trình là người dân phải kê khai thiệt hại thời điểm đó, nếu không có kê khai thì không thể hỗ trợ được. Như vậy, việc thôn không thông báo đến tất cả hộ dân nên một số hộ không biết để kê khai theo quy định dẫn đến chính sách hỗ trợ không đến được tay nhiều người dân. Ông Đỗ Mạnh Tài thông tin, hiện nay chính quyền địa phương đang làm rõ các dấu hiệu sai phạm, có các yếu tố trục lợi chính sách hay không sau đó sẽ có biện pháp xử lý: “Trước yêu cầu xử lý cán bộ thì xã sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, hiện nay các ngành cũng đang triển khai. Quan điểm của xã thì xét theo mức độ, tình tiết, xét các yếu tố để xử lý đúng quy định”.

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UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

Kết quả xác minh của Tổ kiểm tra thuộc UBND xã Bố Trạch cho thấy, nhiều hộ dân có diện tích rừng bị thiệt hại trên 30% nhưng không được đưa vào danh sách hỗ trợ. Xảy ra sai sót này do Trưởng thôn không thông báo đến tất cả hộ dân nên một số hộ không biết để kê khai theo quy định. Trong quá trình lập hồ sơ thiệt hại keo tràm, Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Bồng Lai 1 tự lập hồ sơ và nộp lên xã mà không thông báo cho bà con, không thông qua hội nghị họp thôn. Tổ kiểm tra của UBND xã Bố Trạch cũng xác minh được, trong tổng số 48 hộ được nhận hỗ trợ có hơn 31% là cá nhân hoặc người thân của đội ngũ cốt cán thôn.

Trong quá trình lập hồ sơ, kiểm tra, xác minh, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận thiếu kiểm tra thực tế nên việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ có 17 trường hợp sai lệch hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ dẫn đến chi trả sai đối tượng. UBND xã buộc phải thu hồi hơn 193 triệu đồng số tiền chi trả sai đối tượng. Trách nhiệm này thuộc về Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các thành viên của tổ kiểm tra của thôn Bồng Lai, thiếu kiểm tra xác thực, để xảy ra trường hợp các hộ không đủ điều kiện vẫn đề nghị hỗ trợ.

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UBND xã Bố Trạch đề nghị thu hồi số tiền chi trả không đúng đối tượng tại thôn Bồng Lai 1

Ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nắm thông tin, Thường trực Đảng ủy xã đã chỉ đạo, giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm các tập thể, cá nhân liên quan: “Thường trực Đảng ủy xã đã có chỉ đạo từ rất sớm, chỉ đạo thực hiện song song, nhiệm vụ của UBND xã là kiểm tra xử lý về mặt chính quyền, phía Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát. Trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Thường trực Đảng ủy xã thống nhất quan điểm rõ ràng xử lý nghiêm, trước mắt là các đồng chí sai phạm ở thôn Bồng Lai 1 rất rõ, kể cả nếu có cán bộ phòng chuyên môn của xã sai phạm nếu có”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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