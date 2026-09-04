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Làm rõ trách nhiệm xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng

Thứ Sáu, 18:10, 04/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định 343/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng.

Nghị định 343/2026/NĐ-CP xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và doanh nghiệp viễn thông, Internet trong tiếp nhận, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng.

Theo nghị định, ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng bao gồm các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin. Trong đó, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý xung đột thông tin thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để ứng cứu sự cố và ngăn chặn xung đột.

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Quy định việc tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và xử lý xung đột thông tin giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.

Chỉ chặn lọc khi có căn cứ rõ ràng

Việc chặn lọc thông tin được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện khi xác định được nguồn gốc xung đột thông tin gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; hoặc xác định rõ tính hợp lý trong yêu cầu của bên bị xung đột.

Việc chặn lọc cũng được thực hiện khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống kỹ thuật phục vụ chỉ huy, điều hành của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Đáng chú ý, việc chặn lọc phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xác định rõ điều kiện khắc phục xung đột

Theo quy định, biện pháp khắc phục xung đột thông tin được áp dụng khi xác định có xung đột xảy ra, xung đột gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân và có yêu cầu hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm tổ chức khắc phục xung đột thuộc phạm vi quản lý và chịu sự điều hành của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, chủ quản phải xây dựng phương án khắc phục, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện.

Đối với các vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ quan nhà nước, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin để tổ chức khắc phục.

Có thể loại trừ xung đột khi đủ điều kiện

Các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chịu trách nhiệm loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Việc loại trừ được tiến hành khi xác định rõ nguồn gốc xung đột; đồng thời có đủ nhân lực, biện pháp công nghệ, kỹ thuật và khả năng đấu tranh ngoại giao để loại trừ xung đột.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nguồn thông tin gây xung đột cũng được thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email hoặc hệ thống thông tin đại chúng.

Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan

Bộ Quốc phòng chủ trì chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; đồng thời phối hợp với Bộ Công an trong các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an chủ trì xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phối hợp với Bộ Quốc phòng đối với những vụ việc liên quan đến quốc phòng.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hướng dẫn, điều phối kỹ thuật và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, Internet thực hiện các biện pháp chặn lọc, khắc phục, loại trừ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp trong quản lý, chặn lọc, khắc phục và loại trừ thông tin xung đột trên báo chí, phát thanh, truyền hình và môi trường thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chủ quản hệ thống thông tin và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Việc quy định cụ thể các bước xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở phối hợp thống nhất trong ứng phó, khắc phục và loại trừ các xung đột thông tin trên không gian mạng.

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Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

VOV.VN - Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động làm chủ công nghệ, xây dựng hạ tầng dữ liệu, nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin, đồng thời lan tỏa thông tin chính thống là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội.

Diệp Thảo/VOV.VN
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