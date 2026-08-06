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Đắk Lắk hướng tới mô hình an ninh mạng lấy con người làm trung tâm

Thứ Năm, 14:27, 06/08/2026
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VOV.VN - Sáng 6/8, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”. Đắk Lắk xác định chuyển trọng tâm bảo đảm an ninh mạng từ bảo vệ hệ thống kỹ thuật sang bảo vệ người dùng, lấy con người làm trung tâm trong không gian số.

 

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cùng với chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành môi trường thiết yếu của đời sống nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin xấu độc và tấn công mạng.

Dak lak huong toi mo hinh an ninh mang lay con nguoi lam trung tam hinh anh 1
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ tư duy “bảo vệ hệ thống” sang “bảo vệ người dùng” trong công tác bảo vệ an ninh mạng.

Do đó, Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ tư duy “bảo vệ hệ thống” sang “bảo vệ người dùng”, xây dựng mô hình bảo đảm an ninh mạng lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và khuyến khích doanh nghiệp tích hợp các giải pháp an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng số.

“Mục tiêu của công tác bảo vệ an ninh mạng là tổng thể hài hòa, không thể tách rời của bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ con người với tư cách là người dùng cuối. Con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu cao nhất của công tác đảm bảo an ninh mạng”, bà Hồ Thị Nguyên Thảo khẳng định.

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Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng tại địa phương.

Cụ thể hóa định hướng này, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số, kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng để người dân chủ động phòng tránh.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh: “Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm giữ vững môi trường số an toàn, bảo vệ tuyệt đối an ninh dữ liệu, góp phần kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh để các cơ quan, đơn vị và mọi người dân yên tâm, tin tưởng sử dụng; sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu triển khai các văn bản hướng dẫn thực thi hiệu quả Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.”

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Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 tại Đắk Lắk thu hút hơn 300 đại biểu tham dự.

Cùng với lễ mít tinh cấp tỉnh, các xã, phường trên địa bàn Đắk Lắk cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam, góp phần lan tỏa nhận thức về xây dựng môi trường số an toàn, văn minh và tạo dựng niềm tin để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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