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Làm thế nào để độ cận của con không tăng “chóng mặt” mỗi kỳ khám?

Thứ Sáu, 14:58, 30/10/2026
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VOV.VN - Ở nhiều trẻ mắc cận thị, độ cận liên tục tăng, khiến trẻ ngày càng nhìn xa kém và phải thay kính thường xuyên với số kính cao hơn. Nếu không được kiểm soát và theo dõi sát sao, độ cận tăng nhanh, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về mắt.

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Đeo kính đúng độ nhưng vẫn tăng độ: Bài toán kiểm soát cận thị ở trẻ

VOV.VN - Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần đo kính đúng độ và thay kính khi thị lực thay đổi là đủ. Tuy nhiên, kính gọng thông thường giúp trẻ nhìn rõ hơn nhưng không có tác dụng kiểm soát tiến triển cận thị. Khi trẻ vẫn tăng độ dù đeo kính đúng, phụ huynh cần quan tâm đến việc theo dõi và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Nhóm PV/VOV.VN
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