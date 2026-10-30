Làm thế nào để độ cận của con không tăng “chóng mặt” mỗi kỳ khám?
Thứ Sáu, 14:58, 30/10/2026
VOV.VN - Ở nhiều trẻ mắc cận thị, độ cận liên tục tăng, khiến trẻ ngày càng nhìn xa kém và phải thay kính thường xuyên với số kính cao hơn. Nếu không được kiểm soát và theo dõi sát sao, độ cận tăng nhanh, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về mắt.
VOV.VN - Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần đo kính đúng độ và thay kính khi thị lực thay đổi là đủ. Tuy nhiên, kính gọng thông thường giúp trẻ nhìn rõ hơn nhưng không có tác dụng kiểm soát tiến triển cận thị. Khi trẻ vẫn tăng độ dù đeo kính đúng, phụ huynh cần quan tâm đến việc theo dõi và lựa chọn phương pháp phù hợp.
VOV.VN - Mong muốn giảm cân nhanh khiến nhiều người chạy theo các phương pháp được quảng cáo hiệu quả nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ. Những cách làm này không chỉ khó duy trì mà còn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.
VOV.VN - Mong muốn giảm cân nhanh khiến nhiều người chạy theo các phương pháp được quảng cáo hiệu quả nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ. Những cách làm này không chỉ khó duy trì mà còn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.
VOV.VN - Mơ khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, dẻo ngọt quyến rũ mà còn là một "viên nang dinh dưỡng" tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Dù đã qua quá trình sấy, hàm lượng vitamin và khoáng chất trong quả mơ tươi vẫn được cô đọng lại với tỉ lệ rất cao.
VOV.VN - Mơ khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, dẻo ngọt quyến rũ mà còn là một "viên nang dinh dưỡng" tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Dù đã qua quá trình sấy, hàm lượng vitamin và khoáng chất trong quả mơ tươi vẫn được cô đọng lại với tỉ lệ rất cao.