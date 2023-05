Lan can cầu Câu Lâu cũ ở Quảng Nam bất ngờ đứt gãy

Đoạn lan can bị đứt gãy nằm bên trái cầu theo hướng Bắc - Nam dài hơn 10m, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đến khoảng 14h chiều 13/5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã cắm cọc tiêu, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực, phân luồng cảnh báo người đi đường.

Lan can cầu Câu Lâu cũ bất ngờ bị đứt gãy.

Vị trí lan can cầu bị đứt gãy do huyện Duy Xuyên quản lý. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: lan can cầu đứt gãy có thể do cầu này đã cũ, trong thời gian sửa chữa cầu Câu Lâu mới, phương tiện đổ dồn về cầu cũ gây áp lực. Trên lan can cầu treo nhiều cáp, ống nước... , nhiều phương tiện di chuyển tạo ra rung lắc dẫn đến gãy lan can cầu.

Các đơn vị khẩn trương làm lan can tạm cầu Câu Lâu cũ.

Theo ông Nguyễn Thế Đức, sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông tạm thời, huyện báo cáo tỉnh hỗ trợ khắc phục hư hỏng.

“Trước mắt chúng tôi tổ chức làm lại lan can tạm ở vị trí bị hư hỏng; cắm bảng cảnh báo, cấm xe có tải trọng trên 5 tấn đi qua cầu. Phía thị xã Điện Bàn thì cắm bảng cảnh báo từ khu vực đường tránh và đầu cầu Câu Lâu để người đi đường biết. Huyện Duy Xuyên cũng vậy, chúng tôi cắm bảng ngay ngã rẻ từ đường tránh và ngay cầu” - ông Đức thông tin./.