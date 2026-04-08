Lần đầu có điểm sàn ngành Luật, thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng?

Nguyễn Huyền Trang (Nam Sách, Hải Phòng) cho biết, bản thân em yêu thích ngành luật, dự kiến xét tuyển vào ngành luật của các Trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Phụ nữ…

“Em dự định sẽ chia các nguyện vọng theo các mức điểm khác nhau, trong đó sẽ có những nguyện vọng có mức điểm chuẩn hàng năm thấp hơn để đảm bảo an toàn. Năm nay Bộ GD-ĐT có quy định điểm sàn chung với ngành luật em cũng khá lo lắng, nhất là với các nguyện vọng mang tính “an toàn” có điểm chuẩn thấp hơn thì năm nay có lẽ cũng sẽ có điều chỉnh đáp ứng mức điểm sàn chung”, Huyền cho biết.

Thí sinh này cho biết, để đảm bảo an toàn, ngoài ngành luật sẽ đăng ký thêm một số ngành học khác để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2026

Trần Thanh Hải (Hà Nội) cũng dự kiến đăng ký vào ngành Luật Kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội, ngoài ra dự phòng một số nguyện vọng ngành này ở các trường có mức điểm chuẩn hàng năm thấp hơn. Hải cho rằng quy định mức điểm sàn chung cho ngành Luật sẽ khiến thí sinh muốn theo đuổi ngành này phải chuẩn bị kiến thức thật tốt bởi sẽ không còn tình trạng thí sinh đăng ký nguyện vọng tràn lan, nếu không đỗ trường điểm cao thì “dạt” vào các trường điểm thấp, miễn là đỗ đại học.

“Năm nay Bộ GD-ĐT cũng giới hạn mỗi thí sinh chỉ đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, việc chọn nguyện vọng thế nào là bài toán khó yêu cầu thí sinh phải “cân não” tính toán chi tiết để tăng cơ hội đỗ vào các trường yêu thích”, Hải chia sẻ.

TS Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) cho biết từ năm 2026, Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Tư pháp quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với ngành luật. Các ngành luật đã bắt buộc áp dụng chuẩn chương trình khối pháp luật từ 2025. Ngành luật hiện được xem là ngành đặc biệt cần quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào để duy trì chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu khi sinh viên ra nghề.

Về phía cơ sở đào tạo, Ths Trần Dũng Hải, Phó Trưởng khoa Luật, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh chủ trương của Đảng và Nhà nước tăng cường xây dựng nhà nước pháp quyền, ngành luật lại càng có vai trò quan trọng hơn nữa trong đời sống xã hội. Năm 2026 lần đầu tiên Bộ GD-ĐT áp ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với ngành luật bên cạnh nhóm ngành y dược, sư phạm. Đây là cơ hội tốt để các cơ sở đào tạo ngành luật nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước trong kỷ nguyên xây dựng nhà nước pháp quyền.

“Năm nay Bộ GD-ĐT áp 2 ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với ngành luật theo 2 phương thức gồm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Riêng với phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt học lực giỏi năm học lớp 12 và có điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Với quy định này, một số cơ sở đào tạo những năm gần đây lấy điểm chuẩn xấp xỉ mức điểm sàn chung sẽ khó khăn hơn về nguồn tuyển. Tuy nhiên đây là điều tất yếu, khó tránh khi nhu cầu, đòi hỏi của xã hội với ngành luật ngày càng cao. Các trường top đầu sẽ ít bị ảnh hưởng bởi số lượng thí sinh đăng ký rất lớn. Đơn cử như Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, mỗi năm đều có khoảng 1.500-2.000 nguyện vọng, thậm chí là 2.500 nguyện vọng đăng ký ngành Luật trong khi chỉ tiêu thấp hơn rất nhiều, như năm 2025 là 110”, Ths Trần Dũng Hải nói.

Cũng theo Ths Trần Dũng Hải, nếu như những năm trước, thí sinh yêu thích ngành Luật thường có chiến thuật đăng ký nguyện vọng phân tầng theo từng mức điểm chuẩn. Bên cạnh những nguyện vọng vào các trường yêu thích, thí sinh có thêm các nguyện vọng điểm chuẩn thấp hẳn mang tính dự phòng, an toàn. Với quy định mới này, thí sinh sẽ phải cân nhắc rất kỹ để chọn trường phù hợp: “Hiện nay vẫn có rất nhiều cơ hội vào ngành luật ở các trường với mức điểm khác nhau cho các em lựa chọn. Nhưng nếu điểm thi thấp, không đáp ứng quy định về điểm sàn, các em có thể cân nhắc các ngành học khác phù hợp hơn".

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh khi chọn ngành, thầy Hải cho rằng, khi đã xác định được ngành học yêu thích, các em cần tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo và năng lực bản thân để chọn ra các trường có mức điểm chuẩn phù hợp.

“Năm nay thí sinh được đăng ký giới hạn 15 nguyện vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ hội trúng tuyển bị thu hẹp, mà đòi hỏi thí sinh đăng ký cẩn trọng hơn, chia nguyện vọng theo từng mức. Để đưa ra quyết định chính xác, các em nên nghiên cứu điểm chuẩn các ngành, các trường từ 3-4 năm trở lại đây để hiểu quy luật, không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn năm ngoái. Khi lựa chọn bất cứ ngành nghề nào, các em cần dựa vào đam mê, năng lực của bản thân. Chỉ khi thực sự đam mê, các em mới có thể theo đuổi, nỗ lực hết mình với ngành nghề đó. Đặc biệt, các em cần nhớ dù học trường nào đi nữa, nhưng khi tham gia vào thị trường lao động, nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào năng lực làm việc thực tế thay vì bằng cấp, do đó bản thân mỗi sinh viên cần không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết”, Ths Trần Dũng Hải nhấn mạnh.

Dưới góc độ người làm trong ngành luật, Ths Bùi Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Hà Thành cho rằng, áp dụng mức điểm sàn với ngành luật là hướng đi tốt, giúp nâng cao chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành, Ths Bùi Thị Hồng Ngọc cho rằng, ngoài chuyên môn tốt, thì kỹ năng mềm và tinh thần chủ động học tập, học tập suốt đời là yếu tố then chốt giúp thành công trong lĩnh vực này.

“Với ngành luật, chuyên môn thay đổi theo từng năm. Các văn bản pháp luật thường xuyên cập nhật, thay đổi. Việc học với người làm ngành luật là học cả đời. Sinh viên ngành luật ra trường có làm được việc hay không còn phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp, tư tưởng đạo đức, cách làm việc. Do tính chất đặc thù, nên nhân sự ngành luật cần có tư duy pháp lý tốt, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng viết lách, biết cách làm việc với cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, các cấp có thẩm quyền. Khi tuyển dụng, kỹ năng chuyên môn các công ty, văn phòng luật sư vẫn sẽ đào tạo thêm, nhưng những kỹ năng cơ bản như trên buộc ứng viên phải có”, Ths Bùi Thị Hồng Ngọc nhấn mạnh.