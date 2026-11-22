Đây là những ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động bảo tàng, góp phần đổi mới cách thức giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vietsoftpro tổ chức, với chủ đề “Ký ức Điện Biên”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 3D Mapping kéo dài khoảng 10 phút, sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại trên kiến trúc Bảo tàng Điện Biên Phủ, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ vượt núi, bộ đội kéo pháo, đào giao thông hào, những ngày tháng chiến đấu gian khổ và khoảnh khắc lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries được thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh và ánh sáng.

Khai trương hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Đây là lần đầu tiên công nghệ trình chiếu 3D Mapping tái hiện câu chuyện Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, mở ra cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động hơn. Không gian kiến trúc Bảo tàng Điện Biên Phủ trở thành màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng, kết nối những trang sử hào hùng với công nghệ hiện đại.

Cùng với trình diễn 3D Mapping, hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ cũng chính thức được ra mắt. Ứng dụng tích hợp hình ảnh, âm thanh và nội dung đa phương tiện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hoạt động trên các thiết bị thông minh. Qua đó, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin về hiện vật, không gian trưng bày và những câu chuyện lịch sử trong quá trình tham quan, phù hợp với nhu cầu và tốc độ trải nghiệm của từng người.

Lần đầu tiên công nghệ trình chiếu 3D Mapping tái hiện câu chuyện Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Việc đưa hai ứng dụng công nghệ vào hoạt động bảo tàng là bước tiến trong chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên. Không chỉ đổi mới phương thức giới thiệu di sản, những sản phẩm này còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng khả năng tiếp cận lịch sử, văn hóa đối với công chúng trong nước và quốc tế.

Thông qua đó, những giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ được lưu giữ qua hệ thống hiện vật, tư liệu mà còn được truyền tải bằng những hình thức mới, sinh động và gần gũi hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là hướng kết nối di sản với phát triển du lịch, góp phần tăng sức hấp dẫn cho Bảo tàng Điện Biên Phủ và điểm đến Điện Biên.