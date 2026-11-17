Với mục tiêu tăng trưởng gần 14% trong quý IV để cán đích mức tăng trưởng hai con số cả năm 2026, tỉnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn "nước rút" với quyết tâm cao độ. Từ việc giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ sở đến quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án đầu tư, cả bộ máy điều hành, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đang dồn toàn lực cho cuộc bứt phá cuối năm.

Tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, áp lực tăng trưởng được chuyển hóa thành hành động cụ thể với 20 chỉ tiêu kinh tế giao trực tiếp cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì. Cùng với đó, cơ chế giao ban, báo cáo tiến độ hằng tuần và hằng tháng được siết chặt, giúp địa phương kiểm soát sát sao khối lượng công việc, gắn trách nhiệm cá nhân và xử lý ngay các nhiệm vụ có dấu hiệu chững lại.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Mường Thanh nhấn mạnh: "Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng từng quý thì chúng tôi có phân ra từng các cơ quan, đơn vị phụ trách từng chỉ tiêu. Tổng số chúng tôi có 20 chỉ tiêu kể cả chỉ tiêu phụ trách và chỉ tiêu phối hợp. Trên cơ sở đó thì phân cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị phải báo cáo tiến độ từng tuần, từng tháng về việc thực hiện các chỉ tiêu đó".

Không dừng lại ở việc siết chặt kỷ luật thực thi, các địa phương còn chủ động khơi thông dư địa tăng trưởng mới. Đơn cử tại xã Núa Ngam, chăn nuôi tập trung đang trở thành mũi nhọn thu hút nguồn lực. Hiện địa phương đã đón 6 nhà đầu tư đến khảo sát và triển khai các bước đầu tư, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để sớm hiện thực hóa các cam kết trên thực tế.

Trao đổi về giải pháp trọng tâm thời gian tới, ông Nông Quang Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núa Ngam cho biết: "Xác định xã Núa Ngam là một trong xã thu hút chăn nuôi tập trung thì chúng tôi cũng đã phối hợp các nhà đầu tư khảo sát, tổ chức triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 nhà đầu tư đến để tổ chức triển khai thực hiện các bước. Tháng còn lại của năm 2026, góp chung vào tăng trưởng hai con số của tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, cùng các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng cam kết và sẽ phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra".

Tỉnh Điện Biên đang dồn toàn lực từ cơ sở để tạo đà tăng trưởng hai con số.

Nhìn tổng thể toàn tỉnh, áp lực bứt phá trong chặng nước rút càng trở nên rõ nét. Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của Điện Biên ước đạt 23.720 tỷ đồng; riêng quý III ghi nhận mức tăng trưởng 11,67%, vươn lên đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều trụ cột: Sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng gần 17%, trong khi tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 15.520 tỷ đồng (tăng trên 27%).

Tuy nhiên, để cán đích mức tăng trưởng 11,02% cả năm, nhiệm vụ đặt ra cho quý IV rất nặng nề khi tỉnh phải đạt mức tăng gần 14%, tương ứng quy mô GRDP khoảng 10.120 tỷ đồng. Bài toán cấp thiết lúc này là tập trung khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và tháo gỡ triệt để vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhận định về nhiệm vụ trọng tâm này, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, căn cứ vào các chỉ tiêu mà chưa đạt thì đơn vị được giao nhiệm vụ và địa phương là bắt buộc là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi hàng ngày, hàng tuần và có bước tháo gỡ nếu mà có những khó khăn vướng mắc, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư".

Song hành cùng công nghiệp và đầu tư, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, Điện Biên đã đón gần 1,3 triệu lượt du khách, mang về nguồn thu ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: "Để khai thác tốt hơn nguồn lực này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang tập trung tổ chức các sự kiện quy mô lớn, gắn quảng bá hình ảnh với thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ. Góp phần cho tăng trưởng của tỉnh những tháng cuối năm 2026 thì chúng tôi tập trung vào tổ chức một số sự kiện có quy mô lớn như Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026, giải chạy báo Tiền Phong và một số các hoạt động khác để nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế".

Tỉnh đang thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và tháo gỡ triệt để vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Xuyên suốt từ việc lượng hóa chỉ tiêu ở từng xã, phường đến nỗ lực khơi thông dòng vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất và kích cầu du lịch, bức tranh hành động của Điện Biên đang hiện lên bằng những giải pháp cụ thể, thực chất. Tuy nhiên, để những dư địa và nguồn lực này thực sự chuyển hóa thành con số tăng trưởng bứt phá trong chặng nước rút cuối năm, yếu tố quyết định vẫn là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống.

Đánh giá cao quyết tâm cùng những bước đi chủ động của địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Đây cũng là một điểm phải nói là rất phấn khởi và rất đáng tự hào, bởi vì Điện Biên luôn được xác định là một địa bàn rất khó khăn về phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số đấy là một sự nỗ lực vô cùng lớn và vượt bậc của lãnh đạo tỉnh, của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn".

Đồng lòng từ cơ sở, quyết liệt trong điều hành, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang tạo nên khí thế hành động sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh Điện Biên. Dù phía trước còn không ít áp lực của giai đoạn nước rút, nhưng bằng việc rõ người, rõ việc và khơi thông hiệu quả các nguồn lực, Điện Biên đang vững tin bứt tốc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 11,02% của năm 2026.