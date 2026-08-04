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Lần đầu Viện Kiểm sát ở Đắk Lắk khởi kiện dân sự để bảo vệ trẻ em yếu thế

Thứ Ba, 20:59, 04/08/2026
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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 10, tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện thành công vụ khởi kiện dân sự công ích đầu tiên theo Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, yêu cầu bồi thường cho hai trẻ em bị thương tích trong vụ việc mà người gây hại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ khởi kiện thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Đây cũng là bước đi mới nhằm bảo vệ quyền lợi của nhóm yếu thế khi không có điều kiện tự mình khởi kiện.

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Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đắk Lắk và bố mẹ hai cháu bị gây thương tích. (Ảnh: Chính Cương)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12/2025, cháu T.B.H.A (SN 2014), ở thôn 10, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã dùng tay và cành cây cà phê đánh hai anh em ruột là cháu H.Đ.M (SN 2022) và H.Đ.N (SN 2019) gây thương tích lần lượt 12% và 11%. Do người gây thương tích thời điểm này mới hơn 11 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ việc, Viện KSND khu vực 10 xác định quyền lợi dân sự của hai cháu H.Đ.M và H.Đ.N vẫn chưa được bảo đảm. Gia đình các bị hại là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, không am hiểu pháp luật nên không có điều kiện khởi kiện yêu cầu bồi thường. Trong khi đó, phía gia đình người gây thiệt hại mới bồi thường 5 triệu đồng, chưa tương xứng với thiệt hại thực tế.

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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đắk Lắk tham dự phiên toà. (Ảnh: Chính Cương)

Trên cơ sở đó, Viện KSND khu vực 10 đã ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích, yêu cầu người đại diện hợp pháp của người gây thiệt hại bồi thường các khoản chi phí điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tổn thất tinh thần cho hai cháu H.Đ.M và H.Đ.N.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên tham gia với tư cách nguyên đơn, trực tiếp công bố quyết định khởi kiện, trình bày yêu cầu, công bố chứng cứ, xét hỏi và tranh luận nhằm bảo vệ quyền lợi của hai trẻ bị hại.

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát, buộc bà T.T.H (SN 1979) mẹ ruột của cháu T.B.H.A bồi thường hơn 50 triệu đồng cho hai nạn nhân.

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Phiên toà xét xử đầu tiên do Viện Kiểm sát nhân dân ở Đắk Lắk khởi kiện theo Nghị quyết 205 của Quốc hội. (Ảnh: Chính Cương)

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử theo cơ chế mới tại Nghị quyết 205 của Quốc hội, mở ra cơ chế để Viện kiểm sát chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người yếu thế khi họ không đủ khả năng hoặc điều kiện tự khởi kiện.

Đến nay, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã triển khai bốn vụ khởi kiện theo Nghị quyết 205 và sẽ tiếp tục áp dụng đối với các trường hợp cần bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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