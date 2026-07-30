Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ tư pháp

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị

Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao Tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành và ban hành Pháp lệnh, Nghị quyết, xây dựng dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; tham gia, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Chính phủ đã tham gia ý kiến đối với 8 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của ngành Tòa án có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Chính phủ cũng đã tham gia ý kiến đối với 6 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức, trang phục của ngành kiểm sát có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, Chính phủ đang tham gia ý kiến Hồ sơ Chính sách Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản không qua kết tội.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hằng năm, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Tòa án đã phối hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng trong việc áp dụng thống nhất pháp luật; áp dụng biện pháp tạm giữ, xử lý tài sản trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống rửa tiền, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: “Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp, nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tố tụng điện tử, hồ sơ điện tử, dữ liệu điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu và kiểm soát quyền lực trên nền tảng dữ liệu. Thứ hai là thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến cho đội ngũ công chức, kiểm sát viên, thẩm phán tòa án để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Viện và Tòa. Thứ ba là cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu áp dụng công nghệ AI vào thực tiễn, xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án tăng cường nguồn lực cho ngành, bảo đảm các điều kiện nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác phối hợp giữa Chính phủ cùng hai cơ quan thời gian qua, đặc biệt đã thực hiện rất tốt 12 nhiệm vụ mà nghị quyết liên tịch 15 đã đề ra.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng mặc dù đã đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng trong công tác phối hợp vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, trước yêu cầu mới, các cơ quan cần phải làm nhiều hơn, làm tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Viện Kiểm sát tối cao và Tòa án nhân dân tối cao sửa Nghị quyết liên tịch số 15 để ký kết phối hợp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị: “Thứ nhất chúng tôi đề nghị chúng ta đẩy nhanh việc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách trong hoạt động tư pháp, nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tố tụng điện tử, hồ sơ điện tử. Về chuyển đổi số, Thủ tướng mới ký quyết định về khung kiến trúc chuyển đổi số trong Chính phủ. Hai là chúng ta hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của ngành theo Hiến pháp và pháp luật. Chính phủ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, Viện, Tòa cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thì chúng ta phải có trách nhiệm hỗ trợ để Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ, Viện, Tòa cũng hoàn thành nhiệm vụ, việc đó rất quan trọng”.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo bảo vệ các nguồn lực xây dựng ngành Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.