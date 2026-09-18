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Lần đầu Việt Nam cấy điện cực thính giác thân não cho trẻ điếc bẩm sinh nặng

Thứ Sáu, 18:04, 18/09/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) lần đầu tại Việt Nam thực hiện thành công hai ca cấy điện cực thính giác thân não cho trẻ điếc bẩm sinh không có dây thần kinh ốc tai hai bên, mở thêm cơ hội nghe cho nhóm trẻ trước đây gần như không còn lựa chọn điều trị.

Bệnh nhi đầu tiên là bé gái 40 tháng tuổi, ngụ Hà Nội, điếc bẩm sinh và không có dây thần kinh ốc tai hai bên. Bé từng được phẫu thuật để cấy ốc tai điện tử nhưng không ghi nhận đáp ứng thần kinh nên không thể đặt điện cực.

Bệnh nhi thứ hai là bé trai 19 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai, điếc tiếp nhận thần kinh hai tai mức độ sâu, không đáp ứng với máy trợ thính. Hình ảnh học cho thấy trẻ dị dạng tai trong nặng và không có dây thần kinh ốc tai hai bên.

Ngày 21-22/5, 2 trẻ lần lượt được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với sự phối hợp của ê-kíp đa chuyên khoa và các chuyên gia Đức.

Khác với cấy ốc tai điện tử, ABI đặt bản điện cực trực tiếp lên vùng nhân ốc tai ở thân não, bỏ qua dây thần kinh ốc tai bị thiếu hoặc tổn thương. Qua đó, tín hiệu điện được truyền trực tiếp đến đường dẫn truyền thính giác.

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Ê-kíp phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não (tháng 5/2026)

Trong khi mổ, cả hai trẻ đều ghi nhận đáp ứng thần kinh thính giác trên các kênh điện cực được kiểm tra. Thiết bị sau đó lần lượt được kích hoạt vào ngày 16/7 và 9/9, hoạt động ổn định. Cả hai trẻ đã bắt đầu nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh, có phản ứng với những âm thanh lớn như tiếng trống.

Tuy nhiên, nghe được âm thanh mới là bước đầu. Hai trẻ tiếp tục phải được hiệu chỉnh thiết bị và trị liệu nghe - nói lâu dài để từng bước phát triển khả năng nghe hiểu và giao tiếp.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành công của hai ca đầu tiên đánh dấu việc làm chủ một kỹ thuật phục hồi thính giác chuyên sâu ngay tại Việt Nam, giúp trẻ không có dây thần kinh ốc tai hai bên hoặc dị dạng tai trong nặng có thêm cơ hội tiếp cận điều trị mà trước đây phải ra nước ngoài hoặc không có giải pháp phù hợp.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có hơn 20 năm triển khai các chương trình can thiệp thính giác cho trẻ em, với hàng trăm ca cấy ốc tai điện tử. Tuy nhiên, vẫn có nhóm trẻ không thể áp dụng phương pháp này do không có dây thần kinh ốc tai hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng.

Tháng 12/2025, bệnh viện được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm kỹ thuật ABI. Đến tháng 3/2026, ê-kíp bác sĩ được đào tạo chuyên sâu tại Đức; sau đó các chuyên gia Đức sang Việt Nam tập huấn, hội chẩn và phối hợp thực hiện những ca đầu tiên.

Để triển khai kỹ thuật, bệnh viện đồng thời chuẩn bị quy trình chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị và hệ thống theo dõi chức năng thần kinh trong phẫu thuật.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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