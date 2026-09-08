Lạng Sơn hiện đại hoá công tác quản lý cửa khẩu

Trong hai ngày 7 và 8/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khảo sát, làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền. Nội dung tập trung vào việc thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP, đầu tư hạ tầng, phối hợp giữa các lực lượng và chuẩn bị các điều kiện cho mô hình cửa khẩu thông minh.

Trong hai ngày 7 và 8/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khảo sát, làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền

Nhiều kết quả tích cực

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, hệ thống cửa khẩu của Lạng Sơn từng bước được đầu tư, thủ tục hành chính được cải cách và năng lực thông quan được nâng lên. Bình quân mỗi ngày, các cửa khẩu trên địa bàn làm thủ tục cho khoảng 12.000 - 12.500 lượt người xuất nhập cảnh và khoảng 1.800 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu; thời điểm cao điểm có hơn 2.300 phương tiện/ngày. Quy mô này đặt ra yêu cầu quản lý đồng bộ hơn giữa biên phòng, hải quan, kiểm dịch và các đơn vị vận hành hạ tầng.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, hệ thống cửa khẩu của Lạng Sơn từng bước được đầu tư, thủ tục hành chính được cải cách và năng lực thông quan được nâng lên

Từ năm 2021, Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, thu phí tự động bằng mã QR và chuẩn bị các hợp phần của Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Hơn 17,7 nghìn tỷ đồng đã được huy động đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Khi lưu lượng tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung công trình, thiết bị mà còn phải liên thông dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý và điều tiết phương tiện từ sớm.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm việc khi lượng xe tăng; mong muốn phối hợp chặt hơn với các địa phương vùng sản xuất, hạn chế tình trạng hàng lên cửa khẩu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì hoặc hồ sơ

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm việc khi lượng xe tăng, duy trì luồng ưu tiên cho nông sản và hoàn thiện thủ tục nâng cấp cửa khẩu song phương Chi Ma lên cửa khẩu quốc tế. Tỉnh cũng muốn phối hợp chặt hơn với các địa phương vùng sản xuất, hạn chế tình trạng hàng lên cửa khẩu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì hoặc hồ sơ.

“Về hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là nông sản của Việt Nam, chúng tôi đang lên phương án, xây dựng cơ chế phối hợp với các tỉnh phí trong để sản xuất, xuất khẩu nông sản thành một chuỗi thống nhất, tránh việc ùn ứ nông sản tại cửa khẩu liên quan đến mẫu mã hay chất lượng sản phẩm… Tỉnh cũng mong muốn các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm trong việc tạo điều kiện cho Lạng Sơn có cơ chế đặc thù về phát triển kinh tế cửa khẩu cũng như nguồn lực để phát triển. UBND tỉnh Lạng Sơn xin hứa sẽ tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một địa phương nơi địa đầu Tổ quốc, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung cho quốc gia.”, ông Đoàn Thanh Sơn khẳng định.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn công tác đánh giá các lực lượng tại cửa khẩu đã phân công tương đối rõ trách nhiệm; việc điều tiết phương tiện, kiểm soát xuất nhập cảnh và xử lý vấn đề phát sinh cơ bản đồng bộ

Xây dựng cửa khẩu Lạng Sơn thông minh, hiện đại

Qua khảo sát, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn công tác đánh giá các lực lượng tại cửa khẩu đã phân công tương đối rõ trách nhiệm; việc điều tiết phương tiện, kiểm soát xuất nhập cảnh và xử lý vấn đề phát sinh cơ bản đồng bộ. Lạng Sơn cũng chủ động quy hoạch, xác định phạm vi các khu vực cửa khẩu.

Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư các hạng mục trực tiếp phục vụ vận hành như đường giao thông, barie, nhà làm việc liên hợp; đẩy nhanh thủ tục nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các lực lượng. Các kiến nghị của Lạng Sơn sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cho biết:

“Liên quan đến Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, tôi đề nghị các bên tiếp tục triển khai các nội dung liên quan như cơ sở hạ tầng, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, quản lý các phương tiện không người lái AGV, IGV, bổ sung Hiệp định… Với những đề xuất của tỉnh, các bộ, ban, ngành sẽ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để bảo đảm toàn bộ các nội dung được báo cáo lên cấp trên. Tôi cũng đề nghị lực lượng tại biên giới, cửa khẩu như hải quan, biên phòng, kiểm dịch… tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, trao đổi chặt chẽ để tạo nên sức mạnh tổng hợp nơi biên giới. Chúng tôi cũng mong muốn tới đây những khó khăn, vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ và tiếp tục tăng cường sự phối hợp, đồng thuận giữa tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để khi báo cáo lên các cấp có thẩm quyền một cách nhanh và hiệu quả.”, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị nói.

Với lưu lượng người và hàng hóa lớn, hiệu quả hiện đại hóa cửa khẩu sẽ được đo bằng thời gian làm thủ tục, khả năng điều tiết phương tiện, mức độ liên thông dữ liệu và sự phối hợp khi phát sinh ùn ứ. Đó là những yêu cầu Lạng Sơn phải giải quyết đồng thời trong quá trình thí điểm cửa khẩu thông minh

Với lưu lượng người và hàng hóa lớn, hiệu quả hiện đại hóa cửa khẩu sẽ được đo bằng thời gian làm thủ tục, khả năng điều tiết phương tiện, mức độ liên thông dữ liệu và sự phối hợp khi phát sinh ùn ứ. Đó là những yêu cầu Lạng Sơn phải giải quyết đồng thời trong quá trình thí điểm cửa khẩu thông minh.