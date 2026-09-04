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Trung Quốc di dời địa điểm kiểm tra hải quan một cửa khẩu biên giới với Nepal

Thứ Sáu, 16:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Sau thảm họa lũ quét trên biên giới với Nepal, Trung Quốc đã quyết định di dời điểm kiểm tra hải quan của cửa khẩu Chương Mộc ở Tây Tạng đến địa điểm mới.

Theo thông báo do chính quyền huyện Nyalam thuộc Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc ban hành ngày 3/9, cửa khẩu Chương Mộc nằm trong khu vực hẻm núi cao, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai địa chất. Để bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản của người xuất nhập cảnh, cũng như duy trì hoạt động thông quan bình thường và trật tự giao thông khu vực biên giới, từ 10h sáng ngày 5/9, địa điểm kiểm tra hải quan và biên phòng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Chương Mộc sẽ được điều chỉnh sang khu vực kiểm tra tạm thời vốn dành cho hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu này.

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Cửa khẩu Chương Mộc, Tây Tạng. Ảnh: Tây Tạng thương báo

Thông báo nêu rõ, đoạn đường từ cầu Hữu Nghị cửa khẩu đến khu vực kiểm tra mới được chỉ định là khu vực kiểm soát của cửa khẩu và khu vực do hải quan giám sát, chịu sự quản lý khép kín. Người xuất nhập cảnh bị cấm tùy ý di chuyển, lên xuống phương tiện, tiếp xúc hay rời khỏi khu vực quy định. Việc dừng đỗ, lên/xuống xe, bốc dỡ hàng hóa và vứt bỏ đồ dùng cá nhân cũng bị cấm trong các đoạn đường trên. Những người từ chối hợp tác kiểm tra, tự ý rời đi hoặc di chuyển đến các khu vực khác, gây lây lan dịch bệnh hoặc tiềm ẩn rủi ro an toàn, sẽ bị xử lý theo luật định.

Được biết, cửa khẩu Chương Mộc từng bị đóng cửa sau trận động đất ở Nepal hồi cuối tháng 5/2015 và mới mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 9/2023. Trận động đất này từng khiến khoảng 9.000 người thiệt mạng.

Huyện Nyalam nằm ở phía Đông huyện Cát Long - nơi vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8, khiến toàn bộ cửa khẩu Cát Long bị san phẳng. Cửa khẩu Chương Mộc cùng cửa khẩu Cát Long đều là những cảng đường bộ quốc tế trọng yếu trên biên giới Trung Quốc - Nepal.

Đến nay, thảm họa lũ quét tại Cát Long đã khiến ít nhất hơn 1.200 người thiệt mạng ở cả Trung Quốc và Nepal. Các nhân viên y tế Trung Quốc đang tiến hành công tác khử trùng tại vùng lõi của thảm họa. Tính đến ngày 3/9, khoảng 35.500m2 đã được khử trùng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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