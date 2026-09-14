Lạng Sơn thực tập chữa cháy, cứu nạn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị



Tình huống giả định xảy ra tại nhà kho sang tải của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. Chập điện trên xe nâng hàng gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói độc và làm rò rỉ hóa chất. Cùng thời điểm, xe nâng bị lật khiến một số người mắc kẹt; trong quá trình sơ tán, xe container đâm đổ tường nhà kho.

Ngày 13/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại một bến bãi thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng

Phương án được triển khai qua 4 giai đoạn. Lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, cứu người ban đầu; sau đó, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn huy động phương tiện, tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Khi tình huống được xử lý, các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Sau 30 phút, các lực lượng hoàn thành toàn bộ nội dung thực tập, bảo đảm đúng quy trình và an toàn về người, phương tiện, thiết bị. Cuộc thực tập cũng kiểm tra khả năng chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp xử lý sự cố lớn tại khu vực tập trung nhiều kho, bãi và phương tiện vận tải hàng hóa.

Cuộc thực tập diễn ra tại nhà xưởng của Công ty Xuân Cương, nơi tập trung nhiều kho, bãi và phương tiện vận tải hàng hóa XNK

Anh Hà Minh Tuấn, đại diện một doanh nghiệp tham gia thực tập cho biết: “Qua buổi thực tập hôm nay, tôi và các đồng nghiệp đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại các kho, xưởng thuộc các đơn vị, doanh nghiệp. Ở các xí nghiệp, khi xảy ra cháy, mọi người thường hoảng loạn, không chủ động nắm bắt các quy trình chữa cháy, do vậy thiệt hại thường khá nặng. Qua buổi hôm nay, mọi người đều nắm được các bước cơ bản, công tác cứu hộ, cứu nạn để áp dụng vào thực tế, qua đó bảo đảm an toàn về tính mạng con người và tài sản”.