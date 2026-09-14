English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lạng Sơn thực tập chữa cháy, cứu nạn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị

Thứ Hai, 19:48, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại một bến bãi thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng. Gần 300 người cùng gần 50 phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp.


Tình huống giả định xảy ra tại nhà kho sang tải của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. Chập điện trên xe nâng hàng gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói độc và làm rò rỉ hóa chất. Cùng thời điểm, xe nâng bị lật khiến một số người mắc kẹt; trong quá trình sơ tán, xe container đâm đổ tường nhà kho.

lang son thuc tap chua chay, cuu nan tai khu vuc cua khau huu nghi hinh anh 1
Ngày 13/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại một bến bãi thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng

Phương án được triển khai qua 4 giai đoạn. Lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, cứu người ban đầu; sau đó, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn huy động phương tiện, tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Khi tình huống được xử lý, các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Sau 30 phút, các lực lượng hoàn thành toàn bộ nội dung thực tập, bảo đảm đúng quy trình và an toàn về người, phương tiện, thiết bị. Cuộc thực tập cũng kiểm tra khả năng chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp xử lý sự cố lớn tại khu vực tập trung nhiều kho, bãi và phương tiện vận tải hàng hóa. 

lang son thuc tap chua chay, cuu nan tai khu vuc cua khau huu nghi hinh anh 2
Cuộc thực tập diễn ra tại nhà xưởng của Công ty Xuân Cương, nơi tập trung nhiều kho, bãi và phương tiện vận tải hàng hóa XNK

Anh Hà Minh Tuấn, đại diện một doanh nghiệp tham gia thực tập cho biết: “Qua buổi thực tập hôm nay, tôi và các đồng nghiệp đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại các kho, xưởng thuộc các đơn vị, doanh nghiệp. Ở các xí nghiệp, khi xảy ra cháy, mọi người thường hoảng loạn, không chủ động nắm bắt các quy trình chữa cháy, do vậy thiệt hại thường khá nặng. Qua buổi hôm nay, mọi người đều nắm được các bước cơ bản, công tác cứu hộ, cứu nạn để áp dụng vào thực tế, qua đó bảo đảm an toàn về tính mạng con người và tài sản”.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa
Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Chiều 27/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo, thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Chiều 27/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo, thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Chuyển Trường Đại học PCCC thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
Chuyển Trường Đại học PCCC thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Trường Đại học PCCC được chuyển thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), đánh dấu bước phát triển mới của cơ sở đào tạo chuyên ngành đầu ngành trong lực lượng Công an nhân dân.

Chuyển Trường Đại học PCCC thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Chuyển Trường Đại học PCCC thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Trường Đại học PCCC được chuyển thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), đánh dấu bước phát triển mới của cơ sở đào tạo chuyên ngành đầu ngành trong lực lượng Công an nhân dân.

Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục