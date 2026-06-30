Container lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông ùn tắc cục bộ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 30/6, xe container mang BKS 89H-062.96 kéo theo rơ-moóc BKS 89R-027.86 khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bất ngờ mất lái tại Km 101+600, đoạn qua xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi mất lái, phương tiện lao vào tôn hộ lan và dải phân cách giữa rồi lật ngang sang phần đường đối diện, chắn một phần mặt đường theo hướng đi Lào Cai.

Hiện trường vụ xe container gặp tai nạn trên cao tốc.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe đầu kéo và rơ-moóc bị hư hỏng, còn thiệt hại đối với hệ thống hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, mặt đường ướt nhưng hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vẫn đầy đủ, mặt đường bảo đảm điều kiện khai thác.

Do phương tiện lật chắn ngang đường nên lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện các phương tiện chỉ lưu thông hạn chế theo một chiều qua khu vực xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội vận hành số 2 của VEC O&M đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục CSGT và các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ phân luồng và xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh, làm rõ.