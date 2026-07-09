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Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân

Thứ Năm, 17:18, 09/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo báo cáo của UBND xã Thác Bà, từ đêm 8/7 đến 12h ngày 9/7, lượng mưa trên địa bàn đạt 152,8 mm. Mưa lớn khiến khoảng 80 ha lúa tại các thôn Hán Đà, Hồ Sen, Vũ Linh, Bạch Hà và Linh Môn bị ngập úng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục.

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Quốc lộ 70 bị ngập úng cục bộ vào sáng nay (9/7)

Mưa lớn cũng khiến hai hộ dân tại thôn Phúc Hòa đối mặt với nguy cơ sạt lở taluy. Chính quyền đã chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tại một số ngầm tràn, nước dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại. Lực lượng công an, quân sự được bố trí túc trực, cảnh giới và phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

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Hiện các phương tiện đã lưu thông được trên Quốc lộ 70

Trên Quốc lộ 70, đoạn Km20 qua địa phận xã Bảo Ái xảy ra ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông tạm thời. Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng khắc phục, tổ chức phân luồng. Đến nay, các phương tiện đã lưu thông trở lại.

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Lực lượng chức năng xã Thác Bà kiểm tra, cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm ngập úng

Ngoài xã Thác Bà và xã Bảo Ái, một số địa phương khác như Mường Khương, Trấn Yên cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở trên một số tuyến đường liên thôn.

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Một trong 2 hộ dân tại thôn Phúc Hòa, xã Thác Bà có nguy cơ bị sạt lở taluy vào nhà đã được di dời đến nơi an toàn

Hiện nay, mưa tại hầu hết các địa phương đã giảm hoặc đã tạnh, nước tại các điểm ngập úng đang rút dần. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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