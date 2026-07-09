Mưa lớn lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Hải Phòng ngập 20-50cm

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, mưa lớn trên địa bàn bắt đầu từ khoảng 5h sáng, tập trung lớn nhất trong khoảng từ 5h15 đến 7h30, với lượng mưa đo được khoảng 130mm, trong khi mực nước ngoài sông ở mức 2,4m.

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 9/7, khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hải Phòng ngập cục bộ

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn trên diện rộng đã gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường thuộc các phường Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và An Dương của thành phố Hải Phòng, với độ ngập phổ biến từ 20-40cm; cá biệt có nơi ngập khoảng 50cm, như: đường Tô Hiệu và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khu vực phường Hải An (TP Hải Phòng), nước rút chậm; nhiều điểm ngập sâu

Nhiều tuyến đường chính như Lạch Tray, Cầu Đất, Trung Lực, Phủ Thượng Đoạn, Tô Hiệu, Võ Nguyên Giáp... cũng xuất hiện tình trạng ngập trong thời gian mưa lớn. Mưa xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng, khiến việc đi lại, di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa xảy ra vào khung giờ cao điểm buổi sáng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Theo ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, trước đó, từ tối 8/7, trước dự báo về diễn biến thời tiết, Công ty đã chủ động hạ mực nước tại các hồ điều hòa để tăng khả năng chứa nước. Khi mưa xảy ra, đơn vị đồng thời vận hành tối đa các trạm bơm, mở hố ga, vớt rác tại cửa thu, điều tiết hệ thống cống và huy động lực lượng ứng trực tại các điểm ngập nhằm đẩy nhanh tiêu thoát nước.

“Từ 5h sáng, anh em công nhân của Công ty Thoát nước đã có mặt tại các tuyến đường để ứng trực và lãnh đạo Công ty cũng đi chỉ đạo. Cơ bản hiện nay, mưa bắt đầu tạnh nên nước rút nhanh. Khu vực Lê Chân, Ngô Quyền thì nước rút rất nhanh. Khu vực Hải An thì nước rút chậm hơn một chút, vì các cửa xả để thoát nước của Hải An xa; tuy nhiên, đến giờ cơ bản nước cũng rút nhanh rồi. Sở Xây dựng Hải Phòng đã đi kiểm tra cùng với Công ty Thoát nước và đưa ra những chỉ đạo, đôn đốc để cho anh em vào cuộc, đẩy nhanh tiêu thoát nước”, ông Phạm Quang Quỳnh cho biết.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng duy trì 100% quân số, ứng trực tại các tuyến đường và các điểm ngập, vận hành các trạm bơm để đẩy nhanh tiêu thoát nước

Đến khoảng 9h30, hầu hết các điểm ngập tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, như: phường Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền nước đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Riêng khu vực Hải An vẫn còn một số điểm ngập cục bộ tại các tuyến, ngõ nhỏ như Hoàng Hữu Nhân, ngõ 275 Đông Khê, Đỗ Chính và Đông An do khả năng tiêu thoát nước chậm hơn các khu vực khác. Hiện, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, vận hành tối đa các trạm bơm và theo dõi diễn biến thời tiết để sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa tiếp diễn.