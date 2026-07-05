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Lào Cai hỏa tốc triển khai ứng phó thiên tai do hoàn lưu bão số 1

Chủ Nhật, 11:44, 05/07/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh Lào Cai vừa ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và vùng áp thấp nhiệt đới, từ đêm 4-5/7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1. 

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. 

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Hồi 10 giờ ngày 05/7, vị trí tâm bão số 01 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông

Các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; khi xảy ra thiên tai phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tại phường Nam Cường có địa hình vùng trũng thấp, thường bị ngập do nước sông Hồng dâng, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 đang được thực hiện đồng bộ.

Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai cho biết: "Phường Nam Cường là địa bàn vùng trũng nên khi có thông tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng thủy văn và Sở Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi kịp thời cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh mưa lũ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của phường cũng đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, trong đó có thuyền máy, áo phao và các phương tiện cần thiết, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra".

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, khi xảy ra thiên tai, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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