Móng Cái khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Thiệt hại nặng nhất được ghi nhận tại phường Móng Cái 1. Khoảng 600ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị ảnh hưởng, làm gián đoạn hoạt động sản xuất của nhiều hộ dân. Gió mạnh cũng làm khoảng 800 cây xanh gãy, đổ; 10 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng; 20 mái tôn nhà dân bị tốc và trụ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng khẩn trương di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn, bảo đảm ổn định nơi ở tạm thời.

Do ảnh hưởng của bão số 1, các phường khu vực Móng Cái bị ảnh hưởng nặng nề.

Trên biển, tại khu vực neo đậu tự nhiên Núi Đỏ, đền Ngọc Sơn, 4 tàu bị đứt neo va vào bờ kè, một thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Ngoài ra, 4 tàu khác trôi theo thủy triều về phía kè đường ra cảng Vạn Ninh cũng đã được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Tại phường Móng Cái 2, bão làm hơn 50 cây xanh gãy đổ, trên 10 ngôi nhà bị tốc mái. Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời cứu hộ 12 thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa vào tránh trú tại Nhà văn hóa khu phố Bình Minh. Hiện sức khỏe của cả 12 thuyền viên đều ổn định.

Để bảo đảm an toàn, ngành điện đã chủ động cắt điện khu vực Móng Cái từ 19h ngày 4/7 đến sáng 5/7, việc cấp điện vẫn đang được khẩn trương khôi phục.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dân quân đã huy động nhân lực, phương tiện cắt dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Hiện các địa phương khu vực Móng Cái tiếp tục thống kê thiệt hại, khẩn trương khôi phục hạ tầng, điện, giao thông và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với mưa lớn sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Hình ảnh khắc phục hậu quả bão số 1 tại Móng Cái:

Tại xã Quảng Đức, ghi nhận các điểm sạt lở, bộ đội địa phương đã nhanh chóng tham gia dọn dẹp các điểm sạt lở.

Điện lực khu vực Móng Cái đã cắt điện khu vực từ 19h ngày 4/7, đến sáng nay (5/7) vẫn chưa khôi phục.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp cắt các cây đổ ngang đường, khơi thông giao thông trên tuyến.

Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tập trung khắc phục hậu quả.

Đồng thời duy trì lực lượng ứng trực nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.