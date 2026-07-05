Nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng

Theo số liệu từ các trạm đo, từ đêm qua đến sáng nay (5/7), nhiều nơi ở Sơn La đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó, Nậm Păm (Mường La) gần 250mm, Chiềng Muôn hơn 147mm, thủy điện Nậm Chiến hơn 134mm... Nhiều khu vực khác như Ngọc Chiến, Xím Vàng, Hua Trai, Tà Xùa cũng có mưa to đến rất to.

Nước lũ đổ về trên suối Nặm Păm gây ảnh hưởng đến giao thông.

Do mưa lớn, một số tuyến đường vào xã Ngọc Chiến xuất hiện nước chảy tràn qua mặt đường, bùn đất và đá sạt xuống, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lớn đã khiến nước lũ trên suối Nặm Păm tại xã Mường La dâng cao, chảy xiết, gây ảnh hưởng đến giao thông và hoa màu của nhân dân.

Để phòng chống thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, chính quyền các xã đã yêu cầu, cảnh báo người dân không đi qua khu vực suối khi nước dâng. Chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tập trung rà soát, tuyên truyền và kiên quyết di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.