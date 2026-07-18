Lào Cai khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, bảo đảm an toàn vùng nguy cơ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, thiên tai không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn tỉnh ghi nhận ít nhất 88 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 24 hộ phải di dời tạm thời để bảo đảm an toàn trước mưa lũ.

Các tuyến đường bị sạt lở vùi lấp đang được lực lượng tại chỗ khơi thông

Toàn tỉnh có khoảng 65 ha lúa bị ngập úng, vùi lấp; thiệt hại chăn nuôi gồm 10 con trâu, 120 con dúi và khoảng 500 kg cá. Một số tuyến giao thông, cầu và công trình thủy lợi cũng bị sạt lở, vùi lấp, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tại xã Chế Tạo, cầu gỗ Nà Háng bị cuốn trôi, khiến 32 hộ dân tạm thời bị cô lập. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4 tỷ đồng.

Diện tích lúa của bà con nhân dân ở xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai bị vùi lấp

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã tổ chức rà soát các khu vực nguy hiểm, di dời các hộ có nguy cơ mất an toàn; huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân cùng phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân; đồng thời tập trung khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông.

Các vị trí giao thông bị sạt lở nhỏ trên địa bàn Lào Cai đến nay đã được khơi thông; một số điểm lớn đang được xử lý

Đến sáng nay (18/7), một số vị trí ách tắc trên Quốc lộ 32 và các tuyến đường liên xã đã được thông xe; trong khi các điểm sạt lở trên Quốc lộ 279 và tuyến ĐT.175B tiếp tục được phân luồng, khắc phục.

Khắc phục hệ thống lưới điện ở Púng Luông

Ông Giàng A Chua, Chủ tịch UBND xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lũ đã làm 29 nhà dân trong xã bị ảnh hưởng và gây sạt lở một số tuyến đường liên thôn, liên xã. Hiện, địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời cử lực lượng tiếp cận, hỗ trợ 32 hộ dân tạm thời bị cô lập do cầu tạm bị cuốn trôi.

“Chúng tôi đã triển khai huy động các lực lượng dân quân, công an và người dân cùng tham gia hỗ trợ. Do 4 thôn có 2 thôn bị ảnh hưởng nên đã huy động bà con ở hai thôn còn lại chung tay giúp đỡ các hộ dân vùng bị thiệt hại. Trước mắt, ưu tiên hót dọn đất đá sạt lở để người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời khôi phục nguồn nước sạch, hỗ trợ gạo, mắm, muối và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cùng với đó, chỉ đạo khẩn trương hót dọn các điểm sạt lở trên các tuyến đường, trước mắt bảo đảm xe máy có thể đi lại được”, ông Giàng A Chua cho hay.