Sơn La khẩn trương di dời dân và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ kéo dài trong 2 ngày qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công rình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hơn 20 nhà ở của người dân ở các xã Mường Chiên, Ngọc Chiến bị đất sạt lở vào, phải di chuyển khẩn cấp

Thống kê đến chiều tối 17/7, mưa lũ đã làm 23 nhà ở của người dân ở các xã Mường Chiên, Ngọc Chiến bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà bị đất đá bồi lấp hoàn toàn; còn lại chủ yếu là các nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đang được chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ để kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Mưa lũ cũng đã làm hơn 32 ha lúa và hoa màu bị bồi lấp, cuốn trôi; nhiều diện tích ao cá bị tràn, làm thiệt hại hơn 2 tấn cá nuôi. Trên tuyến đường tỉnh 109 ghi nhận 32 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi nền, mặt đường và ngập nước, gây ách tắc giao thông tại nhiều đoạn; ngoài ra, 01 cầu tràn trên tuyến đường nội bản Kẻ (xã Ngọc Chiến) bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Nhiều ao nuôi cá bị tràn bờ, thiệt hại khoảng hơn 2 tấn cá

Về hệ thống điện, mưa lũ đã làm mất điện 40 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 3.222 khách hàng. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 39 trạm biến áp và 3.221 khách hàng; hiện còn 1 trạm biến áp thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi, hiện chưa xác định được đầy đủ khối lượng và giá trị thiệt hại.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng triển khai các biện pháp ứng cứu, khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời người và tài sản của các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đá rơi từ taluy dương gây nguy hiểm trên tuyến Chiềng Lao - Mường La. (Ảnh: MXH)

Ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên – 1 trong 2 xã ở Sơn La bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ này cho biết, tại Mường Chiên, chính quyền xã đã thành lập 3 tổ công tác, các tổ này do các cán bộ trong Ban thường vụ, Ban chấp hành làm tổ trưởng, chỉ đạo các lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã và Ban quản lý các bản tổ chức kiểm tra nắm tình hình và tổ chức khắc phục. Đối với các hộ gia đình phải tháo dỡ di chuyển nhà, đã bố trí sang ở nhờ các nhà dân bên cạnh; một số hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở taluy dương, taluy âm, dù chưa ảnh hưởng đến kết cấu công trình, song địa phương vẫn chủ động di dời người và tài sản của các hộ đến nơi an toàn. Cùng với đó là huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ việc khắc phục đảm bảo khẩn trương, hiệu quả.