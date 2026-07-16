Lào Cai tổ chức lễ chào cờ cấp tỉnh

Trong không khí trang nghiêm trên Quảng trường 19/8, hàng nghìn người đã cùng hướng về Quốc kỳ và đồng thanh cất cao lời hát, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Toàn cảnh Lễ chào cờ - ảnh: Báo LC

Lễ chào cờ lần đầu tiên được tỉnh Lào Cai tổ chức.

Lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức không chỉ là dấu mốc mở đầu cho một hoạt động sinh hoạt chính trị mới, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo định hướng: “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Mở đầu cho một hoạt động sinh hoạt chính trị mới.

Lễ chào cờ được tỉnh Lào Cai tổ chức trong những ngày tháng Bảy tri ân, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây cũng là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Chương trình nghệ thuật "Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc"

Được biết, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai, Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc duy trì nghi lễ này nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng; xây dựng nền nếp, kỷ cương trong thực thi công vụ; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Cũng trong tối 16/7, nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc", quy tụ hơn 800 nghệ nhân, ca sỹ, diễn viên trong và ngoài tỉnh, các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ văn hóa dân gian của các xã, phường trên địa bàn tỉnh.