Lào Cai: Xe khách lật trên tỉnh lộ, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, xe khách mang BKS 26H-026.71 do tài xế L.T.P (SN 1989, trú tại Sơn La) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Sa Pa về phường Lào Cai. Trên xe chở theo khoảng 40 hành khách cùng lái xe và phụ xe. Khi di chuyển đến đoạn đường miền núi có độ dốc lớn và nhiều khúc cua liên tiếp, phương tiện bất ngờ va chạm với cống thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ công an đã tổ chức đưa những người bị nạn đi cấp cứu kịp thời. Phía nhà xe cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng trong việc chăm sóc hành khách và xử lý hậu quả bước đầu. Đa số hành khách chỉ bị xây xát nhẹ, tuy nhiên có 2 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT đã thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông xuyên đêm để tránh ùn tắc và bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế không quen đường, khi đi qua đoạn dốc dài và cua gấp đã không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.