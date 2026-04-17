TP.HCM: Vé xe lễ 30/4 còn nhiều, khách chờ giờ chót

Vé xe lễ còn nhiều, khách còn tính toán

Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh cũ) khá vắng vẻ, đa số hành khách đến hỏi vé để đi ngay. Các quầy bán vé tại bến cũng hoạt động lác đác.

Theo một nhân viên bán vé, đa số hành khách gọi điện hỏi giá và đặt online hoặc mua trực tiếp qua website, ứng dụng của nhà xe, chứ ít ai ra bến mua vé trước. Thỉnh thoảng mới có người đến hỏi thông tin vé dịp lễ.

"Em dự định đi chơi Phan Thiết. Giá vé khoảng 300.000 đồng nhưng do nhà xe không cho đổi trả vé dịp lễ nên em đang phân vân, sợ chưa sắp xếp được", chị An Nhiên, một trong những hành khách hiếm hoi ra bến xe tìm vé dịp lễ, cho biết.

Theo tìm hiểu, nhiều hành khách vẫn chưa dám đặt vé chính thức vì khó đổi trả, đồng thời một số hãng xe lớn như Phương Trang vẫn chưa mở bán vé. Được biết, nhà xe này dự kiến mở bán vé phục vụ dịp lễ qua app và website từ ngày 22/4. Hành khách được đăng ký không hạn chế số lượng vé nhưng phải thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt.

Bến xe miền Tây dự kiến cao điểm phục vụ ngày ngày 30/4 với gần 70.000 lượt khách

Tại Bến xe Miền Tây, công tác chuẩn bị phục vụ hành khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 đã được đơn vị lên kế hoạch từ sớm. Bến dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến dịp nghỉ lễ năm nay tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cao điểm dự báo là ngày 30/4 với lượng khách qua bến dự kiến gần 70.000 lượt, tăng nhẹ so với các năm. Với dự báo trên, bến đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong bến và giao thông khu vực xung quanh, đồng thời dự báo các tình huống phát sinh và phương án xử lý.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết: "Bến xe Miền Tây cũng trao đổi với các đơn vị hoạt động vận tải tại bến để đảm bảo xe, tăng cường xe bên ngoài phục vụ những lúc cao điểm, khi hành khách tập trung đông. Đồng thời, bến cũng tuyên truyền các lái xe đảm bảo lái xe an toàn".

Đường sắt tăng tàu kết nối các khu du lịch

Ngành đường sắt dịp lễ này cũng tăng cường nhiều đoàn tàu Bắc - Nam và tàu khách khu đoạn. Cụ thể, ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu SE11/SE12.

Đối với tàu khách khu đoạn, duy trì chạy hằng ngày và tăng cường các đôi tàu từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Đường sắt tăng cường tàu Bắc - Nam và tàu khu đoạn trong dịp lễ 30/4 năm nay

Ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho hay, đến nay ngành đã bán được hơn 68.000 vé trong dịp nghỉ lễ 30/4 (từ ngày 29/4 đến 3/5). Vé dịp lễ “hot” nhất là tối 29/4 và sáng 30/4 khi người dân tranh thủ ngày làm việc cuối cùng để đi du lịch. Người dân và du khách có thể mua vé qua website chính thức, tại nhà ga, đại lý, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc tổng đài bán vé.

"Trong đợt lễ, tối 29/4 vé đường dài chỉ còn một ít, các tuyến ngắn như Quy Nhơn, Nha Trang vẫn còn nhưng không nhiều. Riêng Phan Thiết “hot” vào ngày 30/4 và chỉ còn ít vé, các ngày khác vẫn còn", ông Đức cho biết.

Sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo là điểm nóng trong dịp lễ 30/4 (ảnh: L.T)

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dịp lễ 30/4 dự báo sản lượng hành khách thông qua các bến xe liên tỉnh bình quân đạt khoảng 90.000 khách/ngày, tăng 6% so với cùng kỳ; Trong đó, khu vực TP.HCM cũ chiếm chủ yếu với khoảng 79.000 khách/ngày; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tăng không đáng kể, còn lượng hành khách từ Bình Dương cũ dự báo giảm 10%.

Tăng cao nhất trong dịp lễ 30/4 là hàng không với lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ; sân bay Côn Đảo khoảng 3.200 hành khách/ngày, tăng 36%.

Ngành chức năng cũng xây dựng các phương án phục vụ, tăng tần suất khai thác các tuyến xe buýt kết nối sân bay; phối hợp lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng linh hoạt cho taxi, xe hợp đồng điện tử đón, trả khách nhằm giải tỏa hành khách theo tình hình thực tế tại sân bay.