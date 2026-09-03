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Lập biên bản nhưng chưa xử lý, đất công dọc Quốc lộ 51 TP.HCM thành quán nước

Thứ Năm, 17:08, 03/09/2026
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VOV.VN - Dù đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công từ ngày 15/6/2026, khu đất công rộng hơn 100m² nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, TP.HCM, vẫn tiếp tục bị tái lấn chiếm và sử dụng để kinh doanh nước giải khát.

Sáng 3/9, tại khu đất rộng hơn 100m2 do Nhà nước quản lý, nằm trước cổng chùa Đại Tòng Lâm (bên phải từ QL51 nhìn vào), thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ (trước đây thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh nước giải khát. Bên trong khu đất có công trình xây dựng mái lợp tôn, tường gạch. Phía mặt tiền giáp Quốc lộ 51 được bố trí nhiều bàn ghế, võng phục vụ khách đi đường nghỉ chân.

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Sau cưỡng chế, bà Điểm có hành vi tái lấn chiếm và tiến hàng rào tôn

Chính quyền phường Phú Mỹ cho biết, khu đất trên thuộc thửa đất số 301, tờ bản đồ số 39, diện tích 120 m²,  do một người dân tên Lan có hành vi lấn chiếm, sử dụng và đã bị cưỡng chế  trả lại nguyên trạng vào tháng 3/2026.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, bà Trần Thị Điểm (SN 1966) tiếp tục đến khu đất trên lấn chiếm và xây dựng công trình có diện tích khoảng 52 m², mái lợp tôn, tường xây gạch, đồng thời dựng hàng rào tôn bao quanh khu đất.

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Bà Điểm (áo đỏ) bị lực lượng chức năng lập biên bản do hành vi xây dựng công trình trên đất do UBND phường Phú Mỹ quản lý

Ngày 15/6/2026, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phú Mỹ đã lập biên bản, yêu cầu bà Điểm ngừng thi công công trình. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng kể từ khi lập biên bản, công trình vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đến những ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, khu đất tiếp tục được sử dụng để kinh doanh nước giải khát. 

Khu vực có 21 hộ dân sử dụng đất công

Cũng liên quan đến khu vực đất trước chùa Đại Tòng Lâm, đầu tháng 8/2026, UBND phường Phú Mỹ đã ban hành Thông báo số 1393/TB-UBND về việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, di dời tài sản, trả lại hiện trạng ban đầu trên diện tích đất công khu vực ki-ốt trước chùa Đại Tòng Lâm đối với 20 trường hợp còn lại (diện tích khác nhau).

Theo thông báo, khu vực ki-ốt trước chùa Đại Tòng Lâm được UBND thị xã Phú Mỹ (nay là phường Phú Mỹ, TP.HCM quản lý từ năm 1993. Đến ngày 1/1/2018, UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đã chấm dứt hợp đồng với các hộ thuê mặt bằng ki-ốt tại khu vực này.

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Đất công do UBND phường Phú Mỹ quản lý biến thành nơi kinh doanh nước giải khát

Tuy nhiên, theo UBND phường Phú Mỹ, các hộ dân chưa chấp hành việc thanh lý hợp đồng, tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc và trả lại mặt bằng.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Phú Mỹ tiếp nhận các trường hợp và tiếp tục xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương đã thông báo cho các hộ dân đang sử dụng ki-ốt tại khu vực trước chùa Đại Tòng Lâm biết phần diện tích đang sử dụng để sinh hoạt, buôn bán là đất công do UBND phường quản lý.

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Nhiều hàng võng được bố trí cho khách nghỉ chân

UBND phường Phú Mỹ có Thông báo số 1393 yêu cầu 21 hộ dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản, vật tư, trang thiết bị và trả lại mặt bằng trước ngày 15/9/2026.

Sau thời hạn trên, nếu các hộ dân không chấp hành, UBND phường Phú Mỹ cho biết sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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