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Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên, An Giang

Thứ Tư, 18:30, 15/07/2026
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VOV.VN - Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tiến hành công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên để giám định AND

Ngày 15/7, Đoàn Công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và lãnh đạo phường Tịnh Biên tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên (tọa lạc tại khóm Phú Hòa, phường Tịnh Biên), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

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Đoàn Công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và lãnh đạo phường Tịnh Biên tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương.
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Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 thực hành lấy 152 mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.  

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Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tiến hành công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định thông tin

Sau phần nghi lễ, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tiến hành công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên để giám định AND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.

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Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên, An Giang.

Công tác lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, chặt chẽ, tỉ mỉ trong từng khâu: Từ khai quật, xây dựng, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho đơn vị chuyên môn, kỹ thuật tiếp nhận, thực hiện lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt, đến niêm phong và bảo quản mẫu. Toàn bộ quá trình được thực hiện với sự tôn kính, trang nghiêm cao nhất, đảm bảo tính khoa học và minh bạch.

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Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên

Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 21/7/2026, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 thực hành lấy 152 mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Biên tại phường Tịnh Biên. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện phân tích, so sánh với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ để xác nhận danh tính cho các liệt sĩ hiện đang an nghỉ tại nghĩa trang nhưng còn thiếu thông tin trên bia mộ.

Phạm Hải - CTV Hữu Ngọc/VOV-ĐBSCL
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