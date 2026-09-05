Lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường đặc biệt ở TP.HCM

Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, những học sinh lớp 1 vừa háo hức vừa bỡ ngỡ, còn phụ huynh không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu đưa con đến lớp. Đây là lễ khai giảng đầu tiên được tổ chức tại cơ sở mới của trường, sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lễ khai giảng đầu tiên tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Theo cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, trong năm học mới, trường đón thêm hơn 800 học sinh. Với 30 phòng học, trường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực về trường lớp tại phường Bình Hưng Hòa và các khu vực lân cận.

Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa phát biểu.

"Nhìn chung, với quy mô 30 phòng học, trường sẽ góp phần giảm áp lực về trường lớp tại một địa bàn khá đông dân. Hiện nay, nhiều học sinh ở khu vực xung quanh và các phường lân cận cũng đã về đây học. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết nhu cầu trường lớp, giảm áp lực cho các trường học trong khu vực", cô Tân cho hay.

Tiếng cười nói của thầy và trò trong ngày khai giảng tạo nên sức sống mới cho ngôi trường.

Những phụ huynh có con lần đầu vào lớp 1 vừa mong con nhanh chóng hòa nhập, vừa lo lắng khi con phải rời vòng tay gia đình để bắt đầu một chặng đường mới. Chị Ngọc Diễm, ở phường Bình Hưng Hòa, có con mới vào lớp 1 cho biết bản thân cũng hồi hộp trong lần đầu đưa con đến trường. Tuy nhiên, việc trường nằm gần nhà, cơ sở vật chất mới và khang trang khiến chị cảm thấy yên tâm hơn.

Nụ cười vui vẻ của một học sinh trong ngày đầu đến trường.

"Tôi ở gần đây nên cho con học ở trường này cũng rất thuận tiện. Bên cạnh đó, trường mới xây nên cơ sở vật chất còn rất mới, khang trang, mọi thứ đều tốt nên gia đình cũng cảm thấy yên tâm khi cho con theo học", chị Diễm chia sẻ:

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m², với tổng mức đầu tư gần 156,5 tỷ đồng. Công trình gồm 4 tầng, 30 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh.

Ngôi trường là một trong những công trình được đầu tư nhằm tái sử dụng quỹ đất sau khi giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa - khu nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, hình thành từ những năm 1970, có diện tích khoảng 44,5 ha với gần 54.000 ngôi mộ. Công trình cũng nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học trong 150 ngày do TP.HCM phát động nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ năm học 2026-2027.