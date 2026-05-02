Lịch nghỉ hè 2026: Học sinh cả nước nghỉ muộn nhất từ 1/6

Thứ Bảy, 19:57, 02/05/2026
VOV.VN - Năm học 2025–2026 sắp khép lại, Bộ GD&ĐT đã ấn định khung thời gian với nhiều mốc đáng chú ý. Trong đó, học sinh cả nước sẽ bắt đầu nghỉ hè muộn nhất từ ngày 1/6, cùng các thời hạn xét tốt nghiệp, tuyển sinh và kỳ thi THPT.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh trên toàn quốc hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 31/5. Như vậy, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu muộn nhất từ ngày 1/6, tùy điều kiện thực tế, một số địa phương có thể cho học sinh nghỉ sớm hơn khoảng một tuần.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, các trường đang khẩn trương hoàn tất chương trình năm học để bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải hoàn thành trước ngày 30/6.

Đối với phụ huynh có con chuẩn bị chuyển cấp, các mốc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 cần đặc biệt lưu ý, với thời hạn hoàn thành trước ngày 31/7.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục trong mùa hè năm nay.

Nhân tài công nghệ: Đào tạo tăng tốc, vẫn thiếu lời giải giữ người tài

VOV.VN - Trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, nhân lực STEM là yếu tố sống còn. Việt Nam đặt mục tiêu 35% người học, nhưng vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao. Khi AI và bán dẫn bùng nổ, thách thức không chỉ là đào tạo nhiều mà còn phát hiện đúng, đào tạo trúng và giữ chân nhân tài giữa cạnh tranh khốc liệt.

Thu Hằng/VOV.VN
Điểm chuẩn lớp 10 trường top trên tại Hà Nội sẽ tiến sát mốc 9 điểm/môn?
VOV.VN - Theo thầy Trần Mạnh Tùng, với nhóm trường "tinh hoa", cuộc đua không còn là ai giỏi hơn ai, mà là ai ít sai sót hơn. Khi lượng thí sinh giỏi dồn về quá đông, điểm chuẩn lớp 10 các trường này tại Hà Nội sẽ bị đẩy lên kịch trần, tiến sát mốc 9 điểm/môn.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng nhân cách
VOV.VN - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một giáo viên tiểu học yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật. Câu chuyện đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ về đạo đức nhà giáo và giới hạn kỷ luật học đường.

