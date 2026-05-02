Lịch nghỉ hè 2026: Học sinh cả nước nghỉ muộn nhất từ 1/6

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh trên toàn quốc hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 31/5. Như vậy, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu muộn nhất từ ngày 1/6, tùy điều kiện thực tế, một số địa phương có thể cho học sinh nghỉ sớm hơn khoảng một tuần.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, các trường đang khẩn trương hoàn tất chương trình năm học để bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải hoàn thành trước ngày 30/6.

Đối với phụ huynh có con chuẩn bị chuyển cấp, các mốc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 cần đặc biệt lưu ý, với thời hạn hoàn thành trước ngày 31/7.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục trong mùa hè năm nay.