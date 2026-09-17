Liên tiếp 4 trận động đất trong ngày tại Thành phố Đà Nẵng

Theo đó, các trận động đất xảy ra tại khu vực các xã Trà Giáp, Trà Tân và Trà Tập, với độ lớn dao động từ 2.6 đến 3.0. Độ sâu chấn tiêu của các trận động đất được xác định khoảng từ 8.1 đến 8.2 km.

Bản đồ chấn tâm động đất Trà Giáp.

Bản đồ chấn tâm động đất Trà Giáp.

Theo đánh giá ban đầu, đây là các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 – mức không gây thiệt hại.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các trận động đất, đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng.