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Liên tiếp 4 trận động đất trong ngày tại Thành phố Đà Nẵng

Thứ Năm, 16:21, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay, hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các trận động đất xảy ra tại khu vực các xã Trà Giáp, Trà Tân và Trà Tập, với độ lớn dao động từ 2.6 đến 3.0. Độ sâu chấn tiêu của các trận động đất được xác định khoảng từ 8.1 đến 8.2 km.

lien tiep 4 tran dong dat trong ngay tai thanh pho Da nang hinh anh 1
Bản đồ chấn tâm động đất Trà Giáp.
lien tiep 4 tran dong dat trong ngay tai thanh pho Da nang hinh anh 2
Bản đồ chấn tâm động đất Trà Giáp.

Theo đánh giá ban đầu, đây là các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 – mức không gây thiệt hại.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các trận động đất, đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng.

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Dùng thuyền, ô tô chở lợn chạy lụt ở Nghệ An

VOV.VN - Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Nghĩa Lộc, Nghệ An ngập sâu. Lực lượng chức năng và người dân đã dùng thuyền, ô tô tải giải cứu đàn lợn, gà của các hộ chăn nuôi khỏi vùng nguy hiểm.

Tạ Lan/VOV1
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