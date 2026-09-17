English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lũ khiến gần 1.000 hộ dân Ninh Bình ngập sâu, chia cắt

Thứ Năm, 15:51, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại Ninh Bình bị ngập sâu, một số nơi bị chia cắt. Toàn tỉnh ghi nhận 921 hộ dân bị ngập nước, trong khi hơn 5.800 ha lúa Mùa đang trỗ bông đứng trước nguy cơ thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, giao thông và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh ghi nhận 921 hộ dân bị ngập nước, trong đó xã Gia Viễn có 380 hộ, Gia Tường 183 hộ, Phú Sơn 165 hộ, Thanh Sơn và Gia Phong mỗi xã 69 hộ, Nho Quan 30 hộ, Gia Hưng 21 hộ và Đại Hoàng 4 hộ.

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 1
Xã Phú Sơn tỉnh Ninh Bình chìm sâu trong biển nước

Tại xã Phú Sơn, nước sông Hoàng Long dâng cao từ sáng 17/9, gây ngập nhiều khu dân cư. Theo báo cáo nhanh của UBND xã, tính đến 14h cùng ngày, có 482 hộ bị nước ngập vào nhà và 465 hộ bị nước tràn vào sân, cổng.

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 2
Bà Lưu Thị Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Một số tuyến đường thôn, liên thôn qua các khu vực Bình An, Lạc Vân, Lạc Sơn, Bình Phú, Châu Sơn, Hồng Thắng bị ngập. Đường 477 đoạn đầu cầu Nho Quan, qua khu vực thôn Bình An, có nơi ngập khoảng 50 cm.

Đường này liên xã lên từ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình lên xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ bị chia cắt bởi nước lũ

Một số đoạn đường vào nhà dân tại thôn Hồng Thắng xuất hiện sạt lở. Tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại một số đoạn đê ở khu vực thôn Bình Phú và đê mặt lát thôn Lạc Vân. Một số nhà văn hóa thôn như Lạc Hồng, Bình An, Lạc Vân, Lạc Sơn, Thạch Bình, Hồng Thắng bị ngập.

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 3
Một điểm sạt lở trên tuyến đường tại khu vực xã Phú Sơn.

Tại thôn Bình An, khu vực thường chịu ảnh hưởng nặng khi mưa lũ do địa hình trũng, 260 hộ đã bị ngập. Người dân chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi và sử dụng thuyền để đi lại tại những khu vực nước dâng cao. Đáng chú ý, một hộ dân tại thôn Hồng Thắng bị sụt lún nền nhà. Chính quyền địa phương đã sơ tán 5 người trong gia đình đến nơi an toàn. 

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 4
Nhà dân bị sụt lún nền nhà

Tại các khu vực ven sông Đáy, nước dâng cao cũng gây ngập và chia cắt nhiều khu dân cư. Từ sáng 17/9, tại xã Thanh Lâm, các khu vực Tri Xuyên, Nam Công, Bồng Lạng bị cô lập. Trong đó, Bồng Lạng là khu vực ngập sâu nhất. 

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 5
Khu vực dân cư tại xã Phú Sơn ngập trong nước lũ.

Tại phường Phù Vân, Khu đô thị Bờ Tây sông Đáy đã ngập toàn bộ. Điểm ngập sâu nhất tại khu vực trước cửa Nhà hàng Hoa Đông khoảng 30-40 cm. Tổ dân phố Phù Đạm bị ngập khoảng một nửa. Tại khu vực đầu cầu Hồng Phú và khu cuối tổ dân phố, nước bắt đầu tràn vào nền nhà của một số hộ dân. Nhiều tuyến đường dân sinh giáp khu đô thị cũng bị ngập.

Theo thống kê nhanh của UBND phường Phù Vân, khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân di chuyển tài sản đến những vị trí cao hơn.

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 6

Tại xã Quỹ Nhất, một số khu vực trũng thấp bị ngập từ 60-70 cm. Nước dâng nhanh ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, người dân chủ động quây lưới, gia cố bờ ao để hạn chế thiệt hại, tuy nhiên nhiều diện tích vẫn bị ảnh hưởng.

Hơn 5.800 ha lúa mùa có nguy cơ thiệt hại

Mưa lũ cũng đang gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Ninh Bình, hơn 5.800 ha lúa Mùa đang trong giai đoạn trỗ bông đứng trước nguy cơ thiệt hại do ngập úng.

Riêng tại xã Phú Sơn, tổng diện tích gieo trồng hơn 904 ha, trong đó có 782,55 ha lúa. Đến 14h ngày 17/9, khoảng 200 ha lúa bị ngập sâu đến 3/4 thân cây và 12 ha lúa, cây màu bị ngập hoàn toàn. Khoảng 30 ha lúa đã được thu hoạch.

Trong chăn nuôi, người dân đã di chuyển khoảng 500 con lợn và 8.000 con gia cầm lên khu vực an toàn. Khoảng 30 ha diện tích lúa - cá bị ngập, thiệt hại chưa được thống kê. Các địa phương đang huy động tối đa các trạm bơm để tiêu thoát nước, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mực nước và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi.

mua lu khien gan 1.000 ho dan ninh binh ngap sau, chia cat hinh anh 7
Khoảng 30 ha diện tích lúa - cá bị ngập, thiệt hại chưa được thống kê

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình, mưa vừa, mưa to đã xảy ra tại nhiều khu vực trong ngày và đêm 16/9. Ngày và đêm 17/9, tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên, dự báo đỉnh lũ xuất hiện vào chiều và chiều tối 17/9. Nước sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và khu vực bãi bồi ven sông.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động bảo vệ người và tài sản, hạn chế đi lại qua khu vực nước chảy xiết hoặc ngập sâu.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ
Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ học, sáng nay (15/9), học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Các trường học khẩn trương dọn bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh phòng học, sân trường, bảo đảm việc dạy và học trở lại bình thường.

Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ

Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ học, sáng nay (15/9), học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Các trường học khẩn trương dọn bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh phòng học, sân trường, bảo đảm việc dạy và học trở lại bình thường.

Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ lên
Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ lên

VOV.VN - Từ chiều tối nay (14/9) đến ngày 16/9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ lên

Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ lên

VOV.VN - Từ chiều tối nay (14/9) đến ngày 16/9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc
Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Nepal kêu gọi du khách quốc tế không hủy bỏ các chuyến tham quan, leo núi tại dãy Himalaya; đồng thời nhấn mạnh việc khách du lịch trở lại sẽ là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Nepal kêu gọi du khách quốc tế không hủy bỏ các chuyến tham quan, leo núi tại dãy Himalaya; đồng thời nhấn mạnh việc khách du lịch trở lại sẽ là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng
Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Lũ sông Lục Nam, sông Thương vượt báo động 3, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt
Lũ sông Lục Nam, sông Thương vượt báo động 3, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt

VOV.VN - Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, trong đó sông Lục Nam, sông Thương đã vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, trong đó Lạng Sơn và Bắc Ninh ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Lũ sông Lục Nam, sông Thương vượt báo động 3, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt

Lũ sông Lục Nam, sông Thương vượt báo động 3, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt

VOV.VN - Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, trong đó sông Lục Nam, sông Thương đã vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, trong đó Lạng Sơn và Bắc Ninh ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục