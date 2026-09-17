Mưa lũ khiến gần 1.000 hộ dân Ninh Bình ngập sâu, chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, giao thông và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh ghi nhận 921 hộ dân bị ngập nước, trong đó xã Gia Viễn có 380 hộ, Gia Tường 183 hộ, Phú Sơn 165 hộ, Thanh Sơn và Gia Phong mỗi xã 69 hộ, Nho Quan 30 hộ, Gia Hưng 21 hộ và Đại Hoàng 4 hộ.

Xã Phú Sơn tỉnh Ninh Bình chìm sâu trong biển nước

Tại xã Phú Sơn, nước sông Hoàng Long dâng cao từ sáng 17/9, gây ngập nhiều khu dân cư. Theo báo cáo nhanh của UBND xã, tính đến 14h cùng ngày, có 482 hộ bị nước ngập vào nhà và 465 hộ bị nước tràn vào sân, cổng.

Bà Lưu Thị Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Một số tuyến đường thôn, liên thôn qua các khu vực Bình An, Lạc Vân, Lạc Sơn, Bình Phú, Châu Sơn, Hồng Thắng bị ngập. Đường 477 đoạn đầu cầu Nho Quan, qua khu vực thôn Bình An, có nơi ngập khoảng 50 cm.

Đường này liên xã lên từ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình lên xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ bị chia cắt bởi nước lũ

Một số đoạn đường vào nhà dân tại thôn Hồng Thắng xuất hiện sạt lở. Tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại một số đoạn đê ở khu vực thôn Bình Phú và đê mặt lát thôn Lạc Vân. Một số nhà văn hóa thôn như Lạc Hồng, Bình An, Lạc Vân, Lạc Sơn, Thạch Bình, Hồng Thắng bị ngập.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường tại khu vực xã Phú Sơn.

Tại thôn Bình An, khu vực thường chịu ảnh hưởng nặng khi mưa lũ do địa hình trũng, 260 hộ đã bị ngập. Người dân chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi và sử dụng thuyền để đi lại tại những khu vực nước dâng cao. Đáng chú ý, một hộ dân tại thôn Hồng Thắng bị sụt lún nền nhà. Chính quyền địa phương đã sơ tán 5 người trong gia đình đến nơi an toàn.

Nhà dân bị sụt lún nền nhà

Tại các khu vực ven sông Đáy, nước dâng cao cũng gây ngập và chia cắt nhiều khu dân cư. Từ sáng 17/9, tại xã Thanh Lâm, các khu vực Tri Xuyên, Nam Công, Bồng Lạng bị cô lập. Trong đó, Bồng Lạng là khu vực ngập sâu nhất.

Khu vực dân cư tại xã Phú Sơn ngập trong nước lũ.

Tại phường Phù Vân, Khu đô thị Bờ Tây sông Đáy đã ngập toàn bộ. Điểm ngập sâu nhất tại khu vực trước cửa Nhà hàng Hoa Đông khoảng 30-40 cm. Tổ dân phố Phù Đạm bị ngập khoảng một nửa. Tại khu vực đầu cầu Hồng Phú và khu cuối tổ dân phố, nước bắt đầu tràn vào nền nhà của một số hộ dân. Nhiều tuyến đường dân sinh giáp khu đô thị cũng bị ngập.

Theo thống kê nhanh của UBND phường Phù Vân, khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân di chuyển tài sản đến những vị trí cao hơn.

Tại xã Quỹ Nhất, một số khu vực trũng thấp bị ngập từ 60-70 cm. Nước dâng nhanh ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, người dân chủ động quây lưới, gia cố bờ ao để hạn chế thiệt hại, tuy nhiên nhiều diện tích vẫn bị ảnh hưởng.

Hơn 5.800 ha lúa mùa có nguy cơ thiệt hại

Mưa lũ cũng đang gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Ninh Bình, hơn 5.800 ha lúa Mùa đang trong giai đoạn trỗ bông đứng trước nguy cơ thiệt hại do ngập úng.

Riêng tại xã Phú Sơn, tổng diện tích gieo trồng hơn 904 ha, trong đó có 782,55 ha lúa. Đến 14h ngày 17/9, khoảng 200 ha lúa bị ngập sâu đến 3/4 thân cây và 12 ha lúa, cây màu bị ngập hoàn toàn. Khoảng 30 ha lúa đã được thu hoạch.

Trong chăn nuôi, người dân đã di chuyển khoảng 500 con lợn và 8.000 con gia cầm lên khu vực an toàn. Khoảng 30 ha diện tích lúa - cá bị ngập, thiệt hại chưa được thống kê. Các địa phương đang huy động tối đa các trạm bơm để tiêu thoát nước, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mực nước và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi.

Khoảng 30 ha diện tích lúa - cá bị ngập, thiệt hại chưa được thống kê

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình, mưa vừa, mưa to đã xảy ra tại nhiều khu vực trong ngày và đêm 16/9. Ngày và đêm 17/9, tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên, dự báo đỉnh lũ xuất hiện vào chiều và chiều tối 17/9. Nước sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và khu vực bãi bồi ven sông.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động bảo vệ người và tài sản, hạn chế đi lại qua khu vực nước chảy xiết hoặc ngập sâu.