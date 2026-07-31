Livestream chửi thề khi thực tập ở bệnh viện, nữ sinh Y khoa bị đình chỉ học 1 năm

Hai nữ sinh năm thứ tư ngành Y khoa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học tập trong thời gian một năm sau vụ livestream chửi thề tại bệnh viện khi đang thực tập.

Thông tin ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật của trường đã xem xét vụ việc trên cơ sở quá trình học tập của hai sinh viên và căn cứ khung kỷ luật hiện hành.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đức Giang và livestream trên nền tảng TikTok

"Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật nhằm giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh", ông Long cho biết. Theo ông, hai nữ sinh đã nhận thức được hành vi của mình là sai, bày tỏ sự hối lỗi. Sau vụ việc, nhà trường cũng đã chấn chỉnh toàn bộ sinh viên để nâng cao ý thức chấp hành quy định và chuẩn mực ứng xử.

Trước đó, khoảng 5 ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đức Giang và livestream trên nền tảng TikTok. Trong lúc phát trực tiếp, cả hai chỉ tay vào màn hình, chửi thề và nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra trong ca trực đêm 25/7 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đức Giang. Theo nhà trường, những lời lẽ trong đoạn video mang tính cá nhân, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi và phát ngôn phản cảm của hai nữ sinh ngay trong môi trường bệnh viện, cho rằng điều này ảnh hưởng đến hình ảnh của sinh viên ngành Y và gây lo ngại đối với người bệnh.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận đánh giá mức kỷ luật đình chỉ học một năm là cần thiết để các sinh viên nhận thức rõ sai phạm. Một số ý kiến nhấn mạnh người học ngành Y không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện y đức, kỹ năng ứng xử và tinh thần trách nhiệm; trong khi cũng có ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ vì vài phút bốc đồng, hai nữ sinh phải trả giá bằng việc gián đoạn quá trình học tập.

Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ VOV.VN - Sau loạt phát ngôn gây bức xúc của ba nữ sinh khối ngành y, chuyên gia cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là việc xử lý cá nhân mà còn là bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội, nơi mọi phát ngôn đều có thể để lại hệ lụy lâu dài.

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