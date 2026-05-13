Lộ đề thi Cambridge, học sinh Việt Nam và nhiều nước phải thi lại vào ngày 9/6

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại diện một trường tư thục liên cấp tại Hà Nội cho biết, trường có 68 học sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi AS Level Mathematics. Vị này thông tin, việc thi lại sẽ không phát sinh chi phí, tuy nhiên ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, khi đa số các em không muốn phải ôn tập và làm bài thi lại.

“Đây là sự cố chung của Cambridge tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhà trường vẫn đang theo dõi các hướng dẫn của Cambridge và hỗ trợ học sinh ôn tập, thi lại”, vị này cho biết.

Về phía Cambridge, đơn vị này cũng đã phát đi thông báo xác nhận sự cố lộ đề: “Đề thi AS Level Mathematics (mã đề 9709/12), được tổ chức tại các khu vực hành chính 3 và 4 vào ngày 29/4 đã bị chia sẻ sớm, vi phạm quy định nghiêm ngặt của chúng tôi. Mức độ chia sẻ cho thấy chúng tôi không thể sử dụng đề thi này để chấm điểm kết quả cuối cùng. Do đó, chúng tôi quyết định hủy bỏ bài thi", đơn vị này cho biết.

Cambridge cho hay, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo học sinh không bị bất lợi bởi hành vi sai trái của một số ít cá nhân. Các chuyên gia khảo thí cấp cao của Cambridge đã quyết định ra một đề thi mới và tổ chức thi lại cho tất cả các thí sinh trong các khu vực bị ảnh hưởng. Một bài thi thay thế sẽ đảm bảo kết quả công bằng cho tất cả học sinh và cấp chứng chỉ được các trường đại học và các bên liên quan tin tưởng. “Cách tiếp cận này phù hợp với mong muốn của nhiều lãnh đạo trường học mà chúng tôi đã trao đổi”.

Theo thông báo của Cambridge, bài thi thay thế AS Level Mathematics (9709/12) sẽ diễn ra vào thứ ba, ngày 9/6 (thuộc lịch thi loạt tháng 6) và sẽ không phát sinh thêm chi phí cho thí sinh hoặc nhà trường. Ngày công bố kết quả Cambridge International AS & A Level (11/8) vẫn không thay đổi.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết với các trường về thời gian và cách thức nhận đề thi trước ngày 15/5”, Cambridge thông báo.

Theo Cambridge, các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi gồm các khu vực Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Pakistan và Nam Á, cùng với Campuchia, một phần của Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.