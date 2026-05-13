Lộ đề thi Cambridge, học sinh Việt Nam và nhiều nước phải thi lại vào ngày 9/6

Thứ Tư, 10:58, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số trường phổ thông tư thục tại Hà Nội đang giảng dạy chương trình Cambridge xác nhận học sinh sẽ phải thi lại bài thi AS Level Mathematics do sự cố lộ đề của Cambridge.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại diện một trường tư thục liên cấp tại Hà Nội cho biết, trường có 68 học sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi AS Level Mathematics. Vị này thông tin, việc thi lại sẽ không phát sinh chi phí, tuy nhiên ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, khi đa số các em không muốn phải ôn tập và làm bài thi lại.

“Đây là sự cố chung của Cambridge tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhà trường vẫn đang theo dõi các hướng dẫn của Cambridge và hỗ trợ học sinh ôn tập, thi lại”, vị này cho biết.

lo de thi cambridge, hoc sinh viet nam va nhieu nuoc phai thi lai vao ngay 9 6 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Về phía Cambridge, đơn vị này cũng đã phát đi thông báo xác nhận sự cố lộ đề: “Đề thi AS Level Mathematics (mã đề 9709/12), được tổ chức tại các khu vực hành chính 3 và 4 vào ngày 29/4 đã bị chia sẻ sớm, vi phạm quy định nghiêm ngặt của chúng tôi. Mức độ chia sẻ cho thấy chúng tôi không thể sử dụng đề thi này để chấm điểm kết quả cuối cùng. Do đó, chúng tôi quyết định hủy bỏ bài thi", đơn vị này cho biết.

Cambridge cho hay, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo học sinh không bị bất lợi bởi hành vi sai trái của một số ít cá nhân. Các chuyên gia khảo thí cấp cao của Cambridge đã quyết định ra một đề thi mới và tổ chức thi lại cho tất cả các thí sinh trong các khu vực bị ảnh hưởng. Một bài thi thay thế sẽ đảm bảo kết quả công bằng cho tất cả học sinh và cấp chứng chỉ được các trường đại học và các bên liên quan tin tưởng. “Cách tiếp cận này phù hợp với mong muốn của nhiều lãnh đạo trường học mà chúng tôi đã trao đổi”.

Theo thông báo của Cambridge, bài thi thay thế AS Level Mathematics (9709/12) sẽ diễn ra vào thứ ba, ngày 9/6 (thuộc lịch thi loạt tháng 6) và sẽ không phát sinh thêm chi phí cho thí sinh hoặc nhà trường. Ngày công bố kết quả Cambridge International AS & A Level (11/8) vẫn không thay đổi.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết với các trường về thời gian và cách thức nhận đề thi trước ngày 15/5”, Cambridge thông báo.

Theo Cambridge, các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi gồm các khu vực Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Pakistan và Nam Á, cùng với Campuchia, một phần của Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: lộ đề thi đề thi Cambridge đề thi AS Level Mathematics
"Phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10"

VOV.VN - Phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

VOV.VN - Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Danh sách các điểm thi trên toàn thành phố

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

