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Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

Thứ Ba, 16:51, 15/09/2026
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VOV.VN - Để phục vụ thi công 2 nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong hơn 3 năm.

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng TP.HCM ban hành, để phục vụ thi công các hạng mục của Metro số 2 gồm tường vây, sàn tạm và kết cấu chính, công trường sẽ rào chắn chiếm dụng mặt đường 24/24 giờ.

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Đường Cách mạng Tháng Tám khu vực Tao Đào (ảnh: M.Q)

Thời gian thi công dự kiến kéo dài gần 3,5 năm.

Phương án phân luồng giao thông chi tiết qua khu vực hai nhà ga được tổ chức như sau:

Tại Khu vực ga Tao Đàn (trên đường Cách Mạng Tháng Tám):

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) chuyển sang lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đi Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Huyền Trân Công Chúa → Thủ Khoa Huân → Lê Thánh Tôn → Phạm Hồng Thái → Cách Mạng Tháng Tám. 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đi Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình thay thế: Trương Định → Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu) → Cao Thắng → Nguyễn Thị Minh Khai. 

- Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông hai chiều cho tất cả các loại phương tiện. 

Khu vực ga Bảy Hiền (nút giao ngã tư Bảy Hiền: Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ), các phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh đến giao lộ chỉ được phép rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám. 

Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám hướng về ngã tư Bảy Hiền bắt buộc phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. 

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn ứ trên các tuyến đường trọng điểm, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị lắp đặt hệ thống camera giám sát tầm xa, treo băng rôn thông báo lộ trình trước thời điểm thi công 7 ngày và bố trí biển báo hướng dẫn từ xa. 

Chủ đầu tư đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT cùng UBND và Công an các phường Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất để chốt trực, điều tiết luồng xe liên tục.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ điều chỉnh vị trí trạm dừng đón trả khách và lộ trình các tuyến xe buýt qua khu vực rào chắn sao cho phù hợp với thực tế.

Từ 16/9, giao thông trên đường Trường Chinh, Tân Kỳ - Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm cũng được điều chỉnh để tổ chức thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc tuyến Metro số 2.

Theo đó, trên đường Trường Chinh tại ga Bà Quẹo sẽ rào chắn một phần lòng đường. Các phương tiện lưu thông bình thường nhưng để hạn chế ùn tắc, ngành chức năng khuyến khích các phương tiện lưu thông theo 2 lộ trình.

Lộ trình 1: Trường Chinh → Chế Lan Viên → Nguyễn Hữu Dật → Lê Trọng Tấn → Tân Kỳ Tân Quý → Trường Chinh.

Lộ trình 2: Trường Chinh → Hồ Đắc Di → Huỳnh Văn Gấm → Tân Kỳ Tân Quý → Trường Chinh.

Trên đường Tân Kỳ Tân Quý: Cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn.

Trên đường Huỳnh Văn Gấm: Cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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